Uruguay vs Cabo Verde: Alineaciones confirmadas para enfrentamiento en la Copa del Mundo

Uruguay y Cabo Verde se enfrentarán por un posible lugar en la etapa de eliminación de la Copa del Mundo después de que ambos equipos sumaran un punto en su primer partido.

Un empate para Uruguay contra Arabia Saudita no fue lo ideal, pero aún tienen una buena oportunidad de volver a la senda del triunfo en este partido.

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Noticias del equipo de Uruguay

El exentrenador del Leeds de Uruguay, Marcelo Bielsa, realiza dos cambios en su equipo con la ausencia del exjugador del Liverpool, Darwin Nunez.

Juan Sanabria y Agustín Canobbio reemplazan a Matías Viña y Nández.

XI inicial de Uruguay: Fernando Muslera, Juan Manuel Sanabria, Mathías Olivera, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Maxi Araújo, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Federico Viñas

Noticias del equipo de Cabo Verde

Cabo Verde realiza tres cambios en el XI inicial que enfrentó a España: Telmo Arcanjo, Gilson Benchimol y Garry Rodrigues entran por Laros Duarte, Dailon Livramento y Jovane Cabral.

Todas las miradas estarán puestas en el portero Vozinha.

XI inicial de Cabo Verde: Vozinha, Sidny Cabral, Diney Borges, Pico Lopes, Steven Moreira, Kevin Pina, Garry Rodrigues, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Gilson Benchimol

Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde: TV y transmisiones en línea

Uruguay vs Cabo Verde comienza a las 11:00 pm hora del Reino Unido del domingo. Se transmitirá por BBC One y también está disponible para ver en iPlayer y a través del sitio web de BBC Sport.

Estadísticas para Uruguay vs Cabo Verde

– Este será el primer encuentro entre Uruguay y Cabo Verde. – Cabo Verde ha perdido sus únicos dos encuentros contra equipos de la CONMEBOL. – Uruguay solo ha perdido uno de sus últimos nueve partidos de grupo en la Copa del Mundo. – Esos nueve partidos han visto un total de solo 15 goles. – Uruguay no ha ganado en sus últimos cinco partidos, mientras que Cabo Verde está invicto en sus últimos cuatro. – Cabo Verde no ha recibido gol en sus últimos 311 minutos de juego. El último gol que recibieron fue en un amistoso contra Finlandia en marzo. – Uruguay está invicto en cinco partidos de la Copa del Mundo contra equipos africanos (3 victorias, 2 empates).

Predicción para Uruguay vs Cabo Verde

Dada la falta de goles en los partidos de Uruguay, hay razones para creer que Cabo Verde podría ofrecer otra sólida exhibición defensiva. Aun así, se espera que el equipo sudamericano encuentre la manera de abrirse paso.

Predicción: Uruguay 1-0 Cabo Verde