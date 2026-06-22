Trump amenaza con “golpear muy duro a Irán otra vez” mientras Vance está en Suiza para conversar

alternar título Nathan Howard/Pool Reuters/AP

El presidente Trump ha amenazado con nuevos ataques contra Irán, mientras que el vicepresidente Vance asistió a conversaciones con funcionarios iraníes en Suiza el domingo.

“Irán debe impedir inmediatamente que sus PROXIES altamente pagados en el Líbano causen problemas. Si no lo hacen, golpearemos a Irán muy duro otra vez, tal como lo hicimos la semana pasada, ¡¡¡sólo que más fuerte!!!” Trump escribió en una publicación en las redes sociales el domingo.

El principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo en X que las fuerzas armadas de Irán están preparadas para responder a las amenazas.

Un día antes, el ejército de Irán anunció que había cerrado el Estrecho de Ormuz debido a los continuos ataques israelíes en el Líbano contra el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán. Irán dijo que el fracaso de Estados Unidos para controlar a Israel violó los términos del acuerdo tentativo de la semana pasada, que especifica que todos los combates en el Líbano deben terminar.

También el domingo, Vance, que llegó a Suiza temprano en la mañana, se reunió con representantes de Pakistán que han estado intermediando en las conversaciones, incluidos el primer ministro del país, Shehbaz Sharif, y el mariscal de campo Asim Munir.

A las reuniones también asisten un equipo iraní, mediadores de Qatar y el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi.

Las conversaciones se centran en un memorando de entendimiento firmado tanto por Estados Unidos como por Irán la semana pasada, que ya está sometido a una intensa tensión. Si bien Irán dijo el sábado que había cerrado el Estrecho de Ormuz, el Comando Central de Estados Unidos dijo que el transporte marítimo a través del estrecho se desarrollaba con normalidad.

También se debate el programa nuclear de Irán, otro tema controvertido. El domingo por la mañana, el presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo: “Lo que es seguro es que nunca daremos marcha atrás en el derecho a enriquecer uranio, y la otra parte también se ve obligada a aceptarlo”. Irán ha insistido en que su programa nuclear es pacífico.

A pesar de anunciar un alto el fuego el viernes, las fuerzas israelíes y Hezbollah intercambiaron intensos disparos durante todo el sábado, lo que ejerció aún más presión sobre las negociaciones.

A pesar de las tensiones, Vance afirmó que las conversaciones iban bien y dijo a los periodistas el domingo: “Ya hemos logrado grandes avances en las últimas horas, y espero que logremos avances adicionales en las próximas horas”.

Vance dijo que ha habido “grandes avances” en los últimos días y que “estas cosas siempre son un poco confusas”, cuando se le preguntó si tenía un mensaje para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Por supuesto, a veces habrá desacuerdos sobre cómo llegar allí, pero en realidad me siento muy bien acerca de dónde estamos en el Líbano. Todavía hay algo más de madera que cortar, pero vamos a seguir trabajando”, dijo Vance.

El vicepresidente también dijo que Estados Unidos ha “hecho más para detener el conflicto en el Líbano que cualquier gobierno en cualquier parte del mundo”.

Un alto diplomático estadounidense que participó en las conversaciones, que no estaba autorizado a compartir detalles públicamente, dijo el domingo por la noche que las discusiones aún estaban en curso y podrían durar toda la noche.

El domingo temprano, los medios estatales iraníes habían informado que las conversaciones habían fracasado.

Según el alto diplomático estadounidense, los temas de negociación incluyeron “aclarar” los mensajes de Irán en torno al Estrecho de Ormuz y “hacer cumplir” el alto el fuego en el sur del Líbano. Otros temas tratados fueron los “mecanismos de solución de conflictos” para el estrecho y el Líbano, dijo el diplomático.

Al menos 16 personas, incluidos civiles, murieron a causa de los ataques israelíes el sábado, según la Agencia Nacional de Noticias Libanesa. Israel dijo que los ataques fueron una respuesta a que Hezbollah disparara proyectiles contra sus fuerzas durante la noche del sábado. Hezbollah dijo que disparó en respuesta al avance de Israel hacia territorio libanés.

Sin embargo, el domingo, el jefe interino de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano dijo a NPR que por primera vez desde que comenzó la guerra entre Israel y Hezbollah el 2 de marzo, la fuerza de mantenimiento de la paz no ha registrado ataques de ninguno de los lados.

Ni Israel ni el Líbano han firmado el memorando de entendimiento, pero el acuerdo exige el respeto de la soberanía libanesa, una disposición que Irán dice que Estados Unidos debe hacer cumplir. También pide el cese de las operaciones militares en el Líbano.

Netanyahu prometió el domingo mantener una “zona de seguridad” en el sur del Líbano bajo control militar israelí.

“Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para proteger a nuestro pueblo. No tenemos una guerra con el Líbano. Tenemos una guerra con Hezbollah, que aterroriza al Líbano y busca nuestra destrucción”, dijo Netanyahu en una cumbre política en Jerusalén el domingo. “Y cuando ese representante de Irán ya no sea una amenaza, cuando sea desmantelado, cuando esté desarmado, sí, tendremos paz con el Líbano. Y espero firmarla”.

Jane Arraf de NPR contribuyó a este informe.