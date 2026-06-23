Lo que necesita saber: El Senado aprueba paquete legislativo de vivienda de manera abrumadora y bipartidista.

El Congreso está un paso más cerca de aprobar su legislación de reforma de vivienda más amplia en décadas. El Senado votó 85-5 a favor de la aprobación final del Acta del siglo XXI para la vivienda el lunes.

Con las elecciones de medio término a meses de distancia, el Congreso está tomando una acción bipartidista notable y rara para abordar un elemento de asequibilidad, un tema de discusión en las carreras a lo largo del país este año.

El proyecto de ley llega después de que un análisis reciente de Zillow encontrara que el costo de comprar una casa para principiantes es de $1 millón o más en un récord de 242 ciudades de todo el país.

¿Qué incluye el proyecto de ley?

La legislación tiene como objetivo abordar la escasez de viviendas en la nación aumentando la oferta de hogares y la propiedad de viviendas en general. Esto se logra flexibilizando las regulaciones para fomentar la construcción de viviendas y limitar la capacidad de los inversores de Wall Street para comprar viviendas que podrían ser para familias en su lugar.

Un estudio de 2024 de la empresa de vivienda respaldada por el gobierno, Freddie Mac, estimó que Estados Unidos enfrenta una escasez de 3.7 millones de unidades que contribuyen a su crisis de vivienda.

El proyecto de ley también proporciona subvenciones para convertir edificios vacantes en viviendas asequibles.

Al aumentar la oferta de viviendas en venta, la legislación tiene la intención de reducir los costos de vivienda para los estadounidenses.

¿Qué sigue para el proyecto de ley?

Con el Senado aprobando el proyecto de ley 85-5, la legislación ahora se traslada a la Cámara de Representantes, donde también se espera que sea aprobada con una abrumadora bipartidismo tan pronto como el martes por la noche cuando regresen de su receso. Una vez en el Congreso, el proyecto de ley será enviado al escritorio del Presidente Donald Trump para convertirse en ley.

¿Qué dijeron los partidarios del proyecto de ley sobre la ley de vivienda?

“La votación de hoy demuestra que es posible encontrar un terreno común bipartidista en legislación que realmente ayude al pueblo estadounidense, y lo que es importante, demuestra que la legislación bipartidista no tiene por qué ser el acuerdo más débil y tibio que no ofende a nadie ni ayuda demasiado a nadie”, dijo la senadora Elizabeth Warren, la principal demócrata en el Comité de Banca del Senado, en el piso del Senado antes de la votación del lunes.

“No digo esto muchas veces, pero hoy estoy orgullosa de ser miembro del Senado de los Estados Unidos”, dijo Warren.

El presidente del Comité de Banca del Senado, el senador Tim Scott, un republicano de Carolina del Sur, discutió cómo el proyecto de ley puede dar a los estadounidenses más opciones el lunes.

“Cuando pones más oferta de vivienda en el mercado, más personas tienen la oportunidad de convertirse en compradores de vivienda por primera vez”, dijo. “Hoy en día, el comprador de vivienda por primera vez promedio tiene 40 años de edad. Eso es demasiado tarde.”

¿Qué dijeron los opositores del proyecto de ley al respecto?

Los senadores republicanos Ron Johnson (Wisc.), Mike Lee (Utah), Rand Paul (Ky.), Rick Scott (Fla.) y Tommy Tuberville (Ala.) votaron en contra de la legislación. Durante el fin de semana, el senador Rick Scott explicó su objeción al proyecto de ley, argumentando que el gobierno federal no puede impactar exitosamente la regulación de viviendas.

“Bueno, no veo cómo va a reducir el costo de la vivienda. Lo que va a reducir el costo de la vivienda en Estados Unidos, dos cosas, si equilibras un presupuesto, las tasas de interés van a bajar, uno de los más grandes con la vivienda,” dijo Scott en el programa Saturday in America de Fox News. “Número dos, la mayoría de la regulación con respecto a la vivienda no está a nivel federal. Está a nivel local, lo que las ciudades y condados están haciendo. El gobierno federal no puede reducir el costo de la vivienda.”