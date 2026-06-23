¿Es la IA ‘una gran burbuja’? Detrás de la venta masiva de tecnología

alternar título Chris Hondros/Getty Images/Archivo Hulton

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Una ola de ventas de acciones tecnológicas está empezando a reflejar dudas sobre si el auge del gasto en inteligencia artificial vale la pena.

Las acciones tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial más conocidas, Nvidia y Alphabet, matriz de Google, cayeron por segundo día consecutivo.

Sin embargo, entre los mayores perdedores del martes se encontraba el fabricante de chips Micron Technology, cuyas acciones se desplomaron más del 13%. Estas liquidaciones hicieron que el índice Nasdaq, de gran tecnología, cayera más del 2%.

Las acciones de Micron son la representación perfecta de lo que está sucediendo en el mercado de valores. Su valor se ha disparado el año pasado (cerca del 800%) debido a la creciente demanda de chips de memoria provenientes del desarrollo de la IA, lo que muestra las valoraciones masivas de las acciones relacionadas con la IA.

“El mercado sigue oscilando entre ‘la IA va a ser excelente y aumentará la productividad y todas estas empresas van a ganar’ y ‘la IA es una gran pérdida de tiempo y no vale la pena el retorno de la inversión en absoluto y todo esto es una gran burbuja'”, dijo Gil Luria, jefe de investigación de tecnología de la firma de inversiones DA Davidson.

Más de un billón de dólares gastados. “¿Vamos a empezar a ver retornos?”

El gasto en IA ha sido monumental. Según el Informe del Índice de IA de la Universidad de Stanford, hubo más de 580 mil millones de dólares en inversiones corporativas en IA el año pasado en todo el mundo, además de más de 1 billón de dólares en los cuatro años anteriores.

Estas dudas han provocado nerviosismo en el mercado de valores. El lunes, las acciones de Alphabet cayeron un 5% y SpaceX cayeron un 16%.

Ese nerviosismo se extendió a los mercados de Asia. Los mercados coreanos fueron los más afectados después de que las acciones de Samsung y su competidor SK Hynix cayeran un 12% cada una.

Esto llega en un momento en que dos de las mayores empresas de inteligencia artificial, OpenAI y Anthropic, están considerando vender sus acciones en el mercado en lo que se perfila como dos de las mayores OPI de la historia.

Tanto OpenAI como Anthropic están generando ingresos ahora, pero la rentabilidad a largo plazo de la IA generativa es una cuestión abierta.

“El mercado está tratando de digerir todo esto y preguntarse: ‘¿Vamos a empezar a ver retornos?'”, dijo Mark Vena, director ejecutivo de SmartTech Research.

El martes hubo una caída de las acciones de los fabricantes de chips. Intel y Advanced Micro Devices tuvieron una caída de alrededor del 6%.

Micron, sin embargo, recibió la mayor paliza, principalmente por el nerviosismo antes de los resultados de la compañía esperados para el miércoles. Los analistas dicen que están observando las ganancias de Micron para buscar señales de que el ciclo de inversión en IA continúa a buen ritmo.