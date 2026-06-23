La fiebre de la Copa del Mundo se extiende a las comunidades de Washington más allá de Seattle.

Cientos se aglomeraron frente a una gran pantalla el viernes en Bellevue para ver al equipo de fútbol masculino de EE. UU. enfrentarse a Australia en un partido de la Copa del Mundo. Con fanáticos vestidos con la camiseta del equipo de EE. UU., aplausos y globos de fútbol, tenía una atmósfera que rivalizaba con las fiestas de observación fuera del estadio de Seattle, donde tuvo lugar el juego, pero sin largas líneas de tren ligero o multitudes masivas.

“Fue una gran celebración comunitaria,” dijo Jesse Canedo, director de desarrollo económico de Bellevue. “Se sintió como una fiesta de vecinos, con gente paseando, muchos vecinos diciendo ‘hola’. Eso es exactamente lo que pretendíamos.”

A medida que la fiebre de la Copa del Mundo llega a Seattle, la ciudad anfitriona de seis juegos en junio y julio, otras ciudades de la región se han unido al frenesí del fútbol. Nueve comunidades son zonas de aficionados de la FIFA, designadas por el comité de organización local Seattle FWC26, diseñadas para llevar los juegos a comunidades de todo el estado. Otros planearon y financiaron sus propias fiestas de observación, eventos para niños y otras programaciones relacionadas con el hermoso juego.

Los organizadores dicen que el propósito es doble: proporcionar una experiencia de la Copa del Mundo para los lugareños y atraer a visitantes de la Copa del Mundo a sus comunidades. Los residentes pueden sentir el fanatismo colectivo en torno a un gol de EE. UU., mientras que los visitantes de todo el país o del mundo pueden ver una ciudad del área de Seattle como su campamento base o destino de excursión de un día.

A unas semanas del partido final de la Copa del Mundo, los funcionarios de la ciudad dicen que es demasiado pronto para sacar conclusiones a partir de los datos de visitantes. Pero los fanáticos locales han acudido en masa.

En la Plaza Quincy de Bremerton, 1.500 personas vieron a EE. UU. vencer a Paraguay, 4-1, en el primer partido de los americanos en la Copa del Mundo. Los fanáticos llenaron la calle para ver la pantalla LED de 20 pies que transmitía el juego desde California. Volvieron para el juego Bélgica-Egipto, el primer partido en el estadio de Seattle, a una hora de viaje en ferry desde la Plaza Quincy.

“Fue una sensación divertida de patriotismo y unidad, ese espíritu de equipo de todos nosotros animando juntos y cantando ‘EE.UU.’,” dijo Katie Walters, comisionada del condado de Kitsap, que representa al Kitsap Central. “Fue un miniestadio. Sentías que estabas allí.”

Bremerton y el condado de Kitsap fueron una de las nueve comunidades elegidas como zonas de aficionados. Mientras tanto, la organización turística del condado de Kitsap lanzó una campaña para animar a los fanáticos de la Copa del Mundo a quedarse al otro lado del agua, aprovechando los transbordadores rápidos de Kitsap Transit, que funcionan más tarde de lo habitual desde Seattle en los días de partido.

Bellevue, también, quería complementar el previsible aumento de visitantes en la ciudad del Eastside, con el segundo mayor número de hoteles en el estado, después de Seattle.

“Sabíamos que las grandes fiestas respaldadas por la FIFA iban a ser en el centro de Seattle, Tacoma y Everett,” dijo Canedo. “¿Qué podemos hacer para aquellos que quieren toda la experiencia pero menos caos? Quieren participar en la comunidad pero no quieren estar en grandes multitudes. Esa fue la aproximación.”

Las comunidades pagaron los eventos y programas a través de diferentes combinaciones de subvenciones federales y locales, impuestos hoteleros y otros fondos municipales. Redmond presupuestó $2 millones, según documentos de la ciudad. La ciudad ha organizado fiestas en días de partido, una serie de conferencias “Futball for All” con expertos en fútbol y exjugadores, y presentó una nueva instalación de letras de concreto de 5 pies que deletrean “REDMOND” para conmemorar que la Copa del Mundo se celebraba en la región.

“Esta señal mantiene la puerta abierta después de que termine el torneo,” dijo la alcaldesa Angela Birney en la presentación de este mes. “Es una invitación permanente de bienvenida para todos los que viven aquí, para todos los que visitan, para todos los que nunca han oído hablar de Redmond y se detienen porque algo les llama la atención.”

En Bellingham, otra zona de aficionados oficial, la ciudad había planeado albergar seis “fiestas de observación muy grandes” pero pronto se dio cuenta de que no sería financieramente factible, según Tara Sundin, gerente de desarrollo comunitario y económico de Bellingham.

En cambio, trabajando con otras organizaciones, la ciudad seleccionó negocios que ya tenían la infraestructura en su lugar y se asoció con ellos para albergar eventos. Uno de los anfitriones, el Jardín de Cerveza Trapside de Kulshan Brewing, celebró una fiesta de observación que atrajo a 7.000 personas al área. De ellos, 1.500 eran de fuera de Bellingham, dijo Sundin.

“Esperamos que la gente regrese, tal vez no el próximo año, pero vendrán a visitarnos, querrán pasar tiempo en esta parte del país,” dijo, “y también compartir sus buenas experiencias con otros.”