LeBron James: ¿Qué sigue para la superestrella de la NBA después de la salida de Los Angeles Lakers?

Ahora a la parte divertida. ¿Qué sigue para LeBron?

A sus 41 años, sería sorprendente que el cambio de este verano no sea el último de una carrera que comenzó con los Cavaliers en 2003.

Dado que se cree que las ganancias profesionales del baloncesto superan los 500 millones de dólares, el dinero puede no ser necesariamente el motivo de su próximo movimiento.

Un jugador del calibre de James, incluso a su edad, rara vez está disponible en lo que probablemente será un contrato asequible, pero el veterano, dado su cronograma, seguramente querrá mudarse a un equipo contendiente para intentar sumar otros cuatro títulos de la NBA.

Al igual que los Cavs, otro de los ex equipos de James en el Miami Heat también ha sido sugerido como posible hogar.

Un regreso a Florida formaría un formidable quinteto inicial junto con el nuevo fichaje y dos veces MVP Giannis Antetokounmpo y el centro Bam Adebayo.

Dado que el Heat cambió a miembros clave de su equipo para conseguir a Antetokounmpo de Milwaukee, un jugador del calibre de James agregaría más poder anotador y experiencia con el equipo de Miami enfocado en una rápida reconstrucción hacia la lucha por el título.

Cleveland ha estado en una trayectoria ascendente con cuatro visitas consecutivas a los play-offs, pero ha carecido de la capacidad de emprender una carrera profunda en la postemporada.

Un regreso a su estado natal de Ohio, en caso de que jugara como delantero, formaría una sólida alineación titular con James Harden y Donovan Mitchell, una alineación a la que no le faltaría talento ni experiencia.

Los Golden State Warriors son otro equipo que, según se informa, está considerando una movida.

James y Steph Curry se veían como en casa jugando juntos durante la victoria de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París hace dos veranos. Ellos también necesitan una inyección de calidad después de su peor temporada desde la última temporada 2019-20.

También están vinculados los Minnesota Timberwolves. Ya tienen una de las nuevas estrellas de la liga en Anthony Edwards, con quien James también jugó en los últimos Juegos Olímpicos.

Han llegado a los últimos cuatro de la Conferencia Oeste en tres temporadas consecutivas, pero nunca han llegado a las Finales de la NBA.

James sigue siendo una figura de taquilla, dentro y fuera de la cancha. Las próximas semanas y meses de deliberación sobre su futuro causarán una considerable fanfarria, y mucho menos cuando juegue con nuevos colores este otoño.