El olímpico David Hearn acusado por presunto vandalismo en la Fuente Reflectante.

Tres veces olímpico estadounidense David Hearn ha sido acusado en Washington, D.C., por presuntamente destruir “maliciosamente” el revestimiento en la Fuente Reflectante del Monumento a Lincoln.

Hearn fue acusado en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia por un cargo único de destrucción de propiedad valorada en $1,000 o más, un cargo de felonía que conlleva hasta 10 años de prisión.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció los cargos en una conferencia de prensa el jueves, diciendo que Hearn enfrentará “responsabilidad.”

“La acusación es en respuesta a un incidente que ocurrió el 19 de junio de 2026, en el cual el acusado Hearn arrancó un trozo de sellador recientemente instalado en el fondo de la fuente en el Monumento a Lincoln,” dijo. “La evidencia muestra, demostraremos más allá de una duda razonable, que Hearn destruyó intencionalmente propiedad en la Fuente Reflectante del Monumento a Lincoln.”

Pirro alegó el jueves que Hearn estaba “tirando con fuerza y violencia” del revestimiento de la fuente. Alegó que Hearn “dañó aproximadamente dos pies cuadrados de sellador en el fondo de la fuente.”

La fiscal estadounidense dijo que un empleado del Servicio de Parques Nacionales le dijo a Hearn que se detuviera, pero en cambio supuestamente le gritó al empleado. Pirro afirmó que también fue grosero con ese empleado.

Hearn presuntamente no usó un arma y usó sus manos para supuestamente dañar la fuente, según Pirro.

Hearn previamente le dijo a ABC News que la policía lo arrestó después de que tocó un trozo de recubrimiento azul que estaba parcialmente suelto en el fondo de la Fuente Reflectante.

El canoísta olímpico dijo que salió a andar en bicicleta el 19 de junio y se detuvo en la fuente como un “ciudadano curioso, preocupado” y que “pudo alcanzar y tocar el borde que aún estaba unido en el fondo y lo manipuló un poco.”

“No removí, no dañé, no arranqué, rasguñé, rompí, destruí o dañé ninguna parte de la Fuente Reflectante,” dijo Hearn.

Los abogados de Hearn calificaron la acusación del jueves de “escandalosa” en un comunicado.

“Davey Hearn es inocente. Estos cargos son escandalosos y deberían alarmar a todo estadounidense,” dijeron Norm Eisen, cofundador y presidente ejecutivo del Fondo Defensores de la Democracia, y Mary Dohrmann, consejera principal de Washington Litigation Group.

“Esta acusación refleja el esfuerzo de la administración para desviar la culpa de sus propios fracasos,” dijeron. “En vísperas del Día de la Independencia de nuestra nación, los estadounidenses deberían estar profundamente preocupados por el mal uso del poder gubernamental contra un ciudadano común basado en una narrativa inventada. El sistema de justicia existe para determinar hechos, no para brindar cobertura política.”

La Fuente Reflectante del Monumento a Lincoln ha sido plagada de algas y pintura descascarada desde que la administración Trump completó una renovación de $16 millones del hito.

El presidente Donald Trump ha culpado a los vándalos por los problemas, incluyendo uno al que dijo que usó una cortadora de cajas o un cuchillo para hacer una gash de 300 pies en la fuente. Cuando se le preguntó a Pirro de ABC News el jueves sobre la afirmación del presidente, ella dijo, “Alguien intentó intencionalmente hacer una cantidad tremenda de daño a la fuente, y realmente puedes ver donde están todos los cortes.”

Cuando se le preguntó si podía compartir una imagen del daño y los cortes, Pirro respondió: “Cuando presente un cargo, estaré feliz de mostrarte una imagen, ¿de acuerdo? Lo que estoy tratando de hacer, es estamos tratando de averiguar quién lo hizo, ¿de acuerdo? Y hasta que lleguemos a ese punto, no podré, ya sabes, discutir nada más que hubo un daño tremendo causado.”