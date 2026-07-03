La oficina familiar de Jeff Bezos respaldó cinco startups de IA en junio

Jeff Bezos asiste a la feria Viva Technology en el Parc des Expositions el 17 de junio de 2026 en París, Francia. Chesnot | Getty Images Entretenimiento | Getty Images

Una versión de este artículo apareció primero en el boletín Inside Wealth de CNBC con Robert Frank, una guía semanal para inversores y consumidores de alto patrimonio neto. Regístrate para recibir futuras ediciones directamente en tu bandeja de entrada.

Gracias a Jeff Bezos, el verano comienza con fuerza para las firmas de inversión de los ultra ricos. En junio, la oficina familiar del fundador de Amazon realizó cinco inversiones directas en startups, representando el 10% de las transacciones de oficina familiar, según datos exclusivos proporcionados por Fintrx, la plataforma de inteligencia de riqueza privada. Bezos Expeditions es ahora el inversor de oficina familiar más activo hasta el momento este año con ocho inversiones directas en empresas privadas, según datos de Fintrx.

La oficina familiar de 21 años participó en cinco rounds destacados para startups de inteligencia artificial el mes pasado, incluyendo una Serie B de $12 mil millones para Prometheus. La startup, valorada ahora en aproximadamente $41 mil millones, cuenta con Bezos como cofundador y co CEO. Prometheus tiene como objetivo crear un “ingeniero artificial” que acelerará el diseño y fabricación de productos físicos, desde motores a reacción hasta productos farmacéuticos, según Bezos dijo a David Faber de CNBC el 11 de junio.

“¿Qué impulsa la riqueza de las naciones? ¿Qué impulsa la riqueza de las civilizaciones? … La respuesta es la invención”, dijo Bezos en una entrevista en “Squawk Box”. “Nuestro objetivo en Prometheus, en lo que estamos trabajando, es construir un conjunto de herramientas que aceleren ese ciclo de invención. Entonces, ¿cuánto tiempo toma mejorar algo? ¿Cuánto tiempo toma … desde la idea hasta la fabricación real, verlo calificar y tener un objeto útil?”

Agregó que Prometheus ha tenido que recaudar tanto capital, más de $18 mil millones hasta la fecha, para construir conjuntos de datos masivos, lo que requiere mucha potencia informática.

Mientras Prometheus ocupa la mayor parte del tiempo de Bezos, su firma de inversión homónima agregó cuatro nuevas startups a su portafolio con rondas de nueve cifras: General Intuition, CuspAI, Generalist y Flourish. El portafolio de Bezos Expeditions ilustra la amplitud de enfoques y objetivos para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. La firma familiar lideró las recaudaciones de fondos para CuspAI, que está construyendo modelos de inteligencia artificial para química, y Flourish, una startup que desarrolla modelos inspirados en el cerebro humano. Otra nueva inversión, Generalist, se centra en capacitar a los robots para manejar tareas cada vez más complejas.

Hillspire, la oficina familiar del ex CEO de Google Eric Schmidt, también participó en la Serie A de $320 millones de General Intuition. General Intuition está utilizando millones de horas de juego en video para entrenar modelos de inteligencia artificial espacial.

Bezos dijo a CNBC a principios de esta primavera que no le preocupa una burbuja de inteligencia artificial.

“Incluso si resulta ser una burbuja, no deberías preocuparte porque la burbuja está impulsando la inversión y mucha de la inversión va a resultar muy saludable”, dijo Bezos en una entrevista con Andrew Ross Sorkin en “Squawk Box” en mayo. “Los inversores en este momento aún no han aprendido a discriminar entre buenas ideas y malas ideas, y eso está bien, porque las buenas ideas pagarán por todas las perdedoras.”

[Context: Jeff Bezos lidera inversiones en startups de inteligencia artificial y la fabricación de productos físicos a través de su firma de inversión y oficina familiar.]

[Fact Check: Se incluyó un fragmento de una entrevista de Bezos en “Squawk Box” de CNBC para contextualizar sus comentarios sobre la inversión en inteligencia artificial y las burbujas financieras.]