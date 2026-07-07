Edificios de Midtown Manhattan evacuados después de encontrar vigas abolladas en un sitio de construcción: Policía

Varios bloques de Midtown Manhattan fueron evacuados el martes por la mañana después de que los trabajadores de la construcción descubrieran que la estructura de un enorme edificio de oficinas en proceso de conversión en viviendas residenciales estaba comprometida en el piso 21, según funcionarios.

El edificio en el 235 E. 42nd Street seguía moviéndose mientras ingenieros y equipos de emergencia trabajaban para asegurar el lugar, con temores de un posible colapso parcial, dijeron los funcionarios en una conferencia de prensa por la tarde.

La ciudad estableció una zona congelada en varios bloques alrededor del edificio después de las llamadas al 911 realizadas alrededor de las 8:00 a.m., cuando los trabajadores “observaron vigas de apoyo estructural empezando a ceder”, según el NYPD.

Eso provocó que los pisos del 21 al 26 del edificio comenzaran a ceder bajo el estrés, dijeron funcionarios del FDNY y el Departamento de Edificaciones de la ciudad.

El temor, dijeron los funcionarios, es un colapso parcial, el cual podría ser interno. Es menos probable un colapso completo sobre la calle, dijo el jefe de bomberos John Esposito en la conferencia de prensa del martes.

“El edificio ha seguido moviéndose desde que llegamos al lugar”, dijo Esposito a los reporteros. “Eso significa que aún no está estable”.