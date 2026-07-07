La Emma Hayes que conozco: tácticamente aguda y una persona centrada en las personas

Tenía 18 años cuando me mudé desde la comodidad de mi club local, Birmingham City, para firmar con el Arsenal. Fue un verdadero desafío para mí; era muy tranquila y tímida, me había ido de casa por primera vez y me uní al equipo de fútbol femenino más grande del país. La persona que siempre veló por mí en ese entonces fue Emma Hayes. Emma, actualmente entrenadora del equipo nacional de fútbol femenino de Estados Unidos, era asistente en el Arsenal. Como entrenadora asistente, tu trabajo suele ser un apoyo para las jugadoras. Ya sea que las cosas estuvieran yendo bien en la cancha o no, ella siempre estaba a mi lado y sabía qué decir. Eso es lo que hace de Emma una entrenadora de clase mundial y ahora una destacada comentarista de televisión: su habilidad para comunicarse. He conocido a Emma desde el principio de mi carrera. Ella me fichó para dos clubes diferentes, ganamos títulos de liga y finales de copa juntas, y ella ha seguido ofreciéndome consejos y apoyo desde que colgué las botas. Su análisis como comentarista para ITV en la Copa del Mundo masculina ha recibido elogios generalizados y le ha dado al público una visión de la persona que he conocido durante 20 años. La primera vez que pasé tiempo de verdad con Emma, tuve la experiencia completa con Emma Hayes. Mi recuerdo más fuerte es que ella fue la primera persona en presentarme el hummus. Era 2006 y acababa de fichar por el Arsenal. Acababa de salir de Birmingham y no había experimentado vivir en Londres. El equipo había sido invitado al partido testimonial del gran Dennis Bergkamp del Arsenal. Había un hueco entre el final del entrenamiento y el comienzo del partido, así que Vic Akers, el entrenador del Arsenal Women, le pidió a Emma que se hiciera cargo de mí durante el resto del día. Me hospedó en su piso en Camden, al norte de Londres, estaba muy animada, hablando español fluidamente y siempre me ofrecía hummus. ¡Yo crecí en Birmingham; el hummus simplemente no estaba en el menú en ese entonces! Pero así era Emma. Me encantaba su energía. Tiene un verdadero don para saber cómo responderán diferentes jugadoras a diferentes formas de comunicación. Necesitas varias cosas de un entrenador; yo siempre quería información táctica detallada, mientras que algunas solo querían que les mostraran un breve clip explicando lo que el entrenador les estaba pidiendo, y a veces, las jugadoras solo querían una charla informal que no tuviera nada que ver con fútbol. Lo que estás viendo de Emma en la Copa del Mundo es que, de la misma manera que conoce a sus jugadoras y lo que necesitan, ella comprende a su audiencia televisiva y cómo hablarles. Ella tiene la habilidad de detectar algo tácticamente complicado, analizarlo y explicarlo de una manera que todos puedan entender. Esa es una habilidad clave como comentarista, especialmente en la Copa del Mundo, ya que la audiencia es muy amplia: estamos transmitiendo a un fanático que ha visto todos los partidos y se queda despierto hasta altas horas, y también a alguien que sintoniza por primera vez y dice: “Oh, la Copa del Mundo está en marcha”. Cuando estás cubriendo la Premier League o la Women’s Super League, las personas suelen estar viendo más regularmente, por lo que el nivel de detalle puede ser un poco diferente. En la Copa del Mundo, se trata más de contar una historia. Estos equipos y jugadoras no son familiares para todos, y debes relacionarte con una audiencia que no ha estado viendo las ligas nacionales semana tras semana. Emma puede simplificar su perspicacia táctica de una manera que se dirige tanto a un seguidor casual como a uno dedicado. Aunque la audiencia es diferente, la forma en que investigamos un partido que estamos cubriendo no cambia. Hombres, mujeres, un torneo internacional o un partido de liga, sigue siendo simplemente fútbol. Emma ama la información. Se prepara para un partido (en TV) que está cubriendo como si estuviera entrenando. Cuando hizo de comentarista en el Campeonato de Europa masculino en 2021, me mostró esta pila de documentos: un dossier y un informe de exploración de cada equipo. Ahora los tiene todos en su iPad, pero el nivel de detalle al que llega es el mismo que cuando jugué para ella. Emma siempre ha sido tácticamente aguda. Cuando trabajé con ella en el Arsenal, complementaba muy bien a Vic, porque él era este experimentado estandarte del fútbol femenino que era excelente en la forma en que nunca complicaba las cosas en exceso, y luego Emma llegaba con estas ideas innovadoras y la energía que necesitas como entrenadora joven y aspirante. Ella tomó el puesto de entrenadora del Chelsea Women en 2012, y volví a firmar con ella allí en 2015. Chelsea era perfecto para ella porque pudo construir un proyecto. Ella es estratega. Parte de lo que la hizo tan exitosa en el Chelsea fue su fluidez táctica, en particular la cantidad de cambios tácticos durante el partido que hacía; ajustando la forma, moviendo la posición de una jugadora o adaptando el estilo en respuesta a cómo se había dispuesto el adversario o cómo se desarrollaba el juego. Eso se refleja en su labor como comentarista. Ella puede identificar una tendencia táctica en los primeros minutos de un partido y luego dar vida a eso para los espectadores. Trabajamos juntas en la victoria de Brasil en la fase de grupos sobre Haití, y fue muy divertido. Vemos el juego de manera bastante similar y a ambas nos encanta el análisis. Durante el partido, hablamos sobre qué haríamos diferente y cómo resolveríamos los problemas: quién es la jugadora clave, cómo anularla y cómo tomar el control del juego. Estaba en la lujosa posición de tener una visión de lo que ella haría en la línea lateral. Desde recibir instrucciones de ella hasta observar sus equipos desde lejos y ahora volver a sentarme junto a ella, nunca me cansaré de aprender de Emma Hayes.