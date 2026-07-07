Sébastien Loeb estuvo a punto de ganar un rally con un Porsche completamente inusual

Sébastien Loeb ya no participa a tiempo completo en el Campeonato del Mundo de Rallyes, pero sigue divirtiéndose participando regularmente en pruebas en Francia al volante de máquinas cada vez muy diferentes. El fin de semana pasado participó en el Palacio de Oro de Carlomagno, organizado en el norte de Hautmont.

No con un coche de la categoría Rallye2 que suele estar en lo más alto de las clasificaciones de este tipo de pruebas, no, sino con un Porsche 911 especialmente adaptado a los rallyes: el 992 GT+, diseñado para competir en la categoría de vehículos con tracción a dos ruedas (donde encontramos a menudo modelos como el Alpine A110 Rally). A pesar de los 500 caballos de fuerza proporcionados por el hermoso y atmosférico motor de seis cilindros y de la sólida tracción sobre el asfalto (sin embargo, no tienen ninguna posibilidad en tierra), estos autos siguen siendo menos eficientes que los muy sofisticados autos con tracción total de la clase Rallye 2 (a su vez, menos eficientes que el Rally1 que se encuentra en el nivel más alto del WRC).

Muy cerca de la hazaña

En el rally Charlemagne Golden Palace, el Toyota Yaris Rally2 de Stéphane Lefebvre y Olivier Ural tomó inmediatamente la delantera en la clasificación. Pero Sébastien Loeb y su amiga copiloto Laurene Godey lucharon como el infierno.

Incluso consiguieron ponerse en cabeza de la clasificación general, antes de sufrir una pequeña penalización por una curva demasiado cerrada. Al final, Sébastien Loeb y su copiloto terminaron a menos de 10 segundos del equipo Toyota. “Primero la victoria por 1 décima, luego el 2.º puesto tras recibir una penalización de 10 segundos… Independientemente del resultado, hoy lo hemos pasado genial con Laurène, atacando desde el primer hasta el último kilómetro. Qué batalla contra Stéphane y Olivier »declaró Sébastien Loeb tras este fantástico resultado.

Cabe señalar que en sus aventuras “por diversión”, Sébastien Loeb ha sido visto varias veces recientemente al volante de un bonito Peugeot 306 Maxi antiguo.