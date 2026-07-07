El Comité Olímpico Internacional levanta la suspensión de Rusia antes de los Juegos de Los Ángeles 2028

alternar título

Cyril Zingaro/Keystone vía AP

LAUSANA, Suiza – El COI aconsejó el martes a los organismos deportivos olímpicos que pongan fin a un programa de tres años que examina a los rusos para obtener un estatus neutral antes de los eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La medida era esperada desde que el Comité Olímpico Internacional avisó hace dos meses que a los atletas de Bielorrusia, el aliado militar de Rusia en la invasión militar total de Ucrania, se les debería permitir nuevamente competir con su identidad nacional completa.

“El COI se solidariza con la comunidad olímpica de Ucrania, a la que el movimiento olímpico ha apoyado desde el comienzo de la guerra, y seguirá haciéndolo”, dijo el organismo olímpico en un comunicado tras una reunión de su comité ejecutivo.

El COI flexibilizó los requisitos de entrada a sus propios eventos para los atletas y equipos rusos, al tiempo que levantó provisionalmente su suspensión desde octubre de 2023 del Comité Olímpico Ruso.

Los términos de esa suspensión, impuesta cuando el organismo olímpico ruso incorporó consejos deportivos regionales de las regiones ocupadas de Ucrania, ya no se aplican, dijo el COI.

Sólo 32 atletas de Rusia y Bielorrusia compitieron en los Juegos Olímpicos de París 2024 como neutrales aprobados y se combinaron para ganar cinco medallas. La selección rusa contó con más de 300 atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y ganó 71 medallas.

El COI aún no aprobó permitir que los atletas y equipos rusos compitan con su bandera e himno. Esa decisión llegará “en el momento apropiado”, afirmó.

La próxima competición olímpica son los Juegos Juveniles de Verano de 2026 en Dakar, Senegal, que se inaugurarán el 31 de octubre.

El COI dijo que para “abordar la falta de confianza en la comunidad deportiva mundial en relación con el regreso de los atletas rusos a la competencia internacional”, esos atletas deben someterse a múltiples controles de dopaje y ser parte de un programa de pruebas reconocido.

El COI dijo que seguirá “sin organizar eventos del COI en Rusia ni invitar al gobierno o funcionarios estatales rusos a sus eventos”.