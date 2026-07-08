Jugador más importante para cada equipo de cuartos de final de la Copa del Mundo.

Ryan O’Hanlon Varios Autores

Desde que la Copa del Mundo se expandió a 32 equipos en 1998, ha habido 28 partidos de cuartos de final. De esos 28 juegos, 14 se decidieron por un solo gol y solo cinco vieron a alguien ganar por dos goles o más.

¿Qué significa todo esto? Que un 82% de los cuartos de final de la Copa del Mundo moderna se han decidido por un solo gol o menos, y aproximadamente un tercio de ellos han estado empatados después de 120 minutos. A medida que reducimos el campo de la Copa del Mundo 2026 a un último cuarto, es probable que al menos un cuarto de final llegue hasta los penales y que al menos tres de los juegos terminen con nada más que una victoria por un gol.

Dado lo escaso de los goles en el fútbol y lo improbable que sea que cualquier disparo se convierta en gol, un margen de un gol nos dice quién pateó o cabeceó más tiros al gol, y no mucho más. La dominación sistemática produce más victorias a largo plazo, pero hemos llegado a la parte del torneo donde la brillantez individual y la ejecución de alto nivel abruman todo lo demás.

A medida que nos acercamos a la ronda de cuartos de final, cuando los jugadores individuales bien podrían ser el factor decisivo, es hora de mirar a las superestrellas y a los jugadores de apoyo que probablemente tendrán un impacto desproporcionado en lo que suceda.

Estos son los ocho jugadores más importantes para los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Francia: Michael Olise, mediocampista ofensivo

Francia está muy cerca de ser un equipo roto. No quiero decirlo de la manera en que normalmente se describiría a Les Blues: que sus jugadores se odian, que su entrenador usa el ciclo del zodíaco para seleccionar sus alineaciones y que están a un mal resultado de una mutiny a gran escala.

No, lo que quiero decir es que las piezas del equipo realmente no encajan juntas.

Hay cuatro defensores que mayormente solo defienden, hay cuatro atacantes que mayormente solo atacan, y luego tienen dos centrocampistas que hacen un montón de carrera pero no conectan de manera consistente a los cuatro delanteros con los cuatro defensores.

Los mejores equipos del mundo suelen tener atacantes que defienden, defensores que atacan y centrocampistas que modulan las transiciones entre los dos. Cuantos más jugadores contribuyan al ataque, más goles marcarás, y viceversa.

Francia realmente no tiene eso, pero tienen a Olise. En pocas palabras: este equipo no funcionaría sin él. Pero con él, son los favoritos para ganar la Copa del Mundo.

El fútbol se supone que es un juego de compensaciones. Si completas muchos pases agresivos, tienes que sacrificar tu porcentaje de completarlos. Si quieres tocar mucho la pelota, no puedes estar tan cerca del gol. Si quieres crear oportunidades, tienes que renunciar a marcar goles. Si defiendes activamente, estás renunciando a la energía que podrías usar cuando tengas la posesión.

Todo eso suele ser cierto, excepto con alguien como Olise.

Según la aplicación de estadísticas Futi, está involucrado en el 11% de las fases de juego de Francia, la mayoría en el equipo. Y sin embargo, es segundo en el equipo en cuanto a goles esperados (xG) generados. Es el segundo en el equipo en xG y, sin embargo, lidera el torneo con cinco asistencias. Completa el 83% de sus pases, y aún así lidera al equipo con 32 pases progresivos. Es segundo en el equipo en acciones defensivas en la mitad ofensiva, y sin embargo, lidera al equipo en carreras progresivas.

Francia puede tener defensores que solo defienden y atacantes que solo atacan, y puede convertirse en el mejor equipo del mundo porque Olise multiplica el rendimiento del equipo en todos los niveles.

Es un pasador de élite que también es un gran anotador. Es un atacante de clase mundial que toca la pelota tan a menudo y la pierde tan raramente como un mediocampista superior. Regatea a los defensores tan fácilmente como pasa el balón entre ellos.

La mayoría de los equipos estarán preocupados por detener a Kylian Mbappé. Pero ¿cómo se detiene a Mbappé? Es deteniendo a Olise.

Marruecos: Hakimi, defensor lateral

Hakimi es básicamente el Olise de Marruecos: el jugador singular que puede hacer tantas cosas que permite a todos los demás preocuparse solo por hacer las cosas en las que son buenos.

Está involucrado en el 12% de todas las fases de juego de Marruecos, la mayoría en el equipo, y ha ganado 80 de esas fases, lo que significa que su participación aumentó la probabilidad de marcar un gol. Nadie más en el equipo ha ganado más de 55 fases, y Hakimi tiene casi 100 toques más en el tercio atacante que cualquier otro jugador del equipo.

Eso es genial, ¿verdad? ¿Hay un equipo en este torneo que básicamente utiliza a su lateral derecho para hacer el trabajo de un gran centrocampista?

Eso es genial, pero ¿sabes qué es aún más genial que eso? Un equipo que utiliza a su lateral derecho como si fuera un gran centrocampista y un goleador de élite. Hakimi lidera a Marruecos en tiros (13) y goles esperados (2.1). Solo por diversión: también lidera al equipo en oportunidades creadas con 13, mientras que nadie más llega ni siquiera a dos dígitos.

¿Puede hacer todo eso y detener a Mbappé cuando Marruecos se enfrente a Francia? Yendo al extremo, diría que no, Hakimi no meterá a Mbappé en su bolsillo, completará el doble de pases que todos sus compañeros de equipo, liderará al equipo en goles y creará más oportunidades que cualquier otro el jueves.

Pero lo que diré es que Hakimi es el único jugador en el mundo capaz de defender a Mbappé y contribuir en la tercera parte atacante de manera consistente durante el mismo partido.

Si eres un equipo pequeño tratando de sorprender a Francia, entonces es difícil pensar en una mejor superestrella en la que construir todo tu equipo que el mejor lateral derecho del mundo.

Noruega: Haaland, delantero

Lo digo con tanto cariño como sea posible: Haaland es lo que un tipo tonto piensa que se ve un gran jugador de fútbol. Corre rápido, salta alto y mete la pelota en el gol.

Y bueno, él es tan rápido, salta tan alto y patea la pelota tan fuerte que los tipos tontos tienen razón: podría ser el mejor jugador de fútbol.

Haaland está involucrado en solo el 4% de las fases de juego de Noruega. Ha completado 35 pases totales y ha regateado a un defensor, el mismo número que el portero de 40 años de Cape Verde, Vozinha. Y sin embargo, según Futi, Haaland se encuentra en el percentil 99 en cuanto al valor que agrega desde el tiro y el valor que agrega desde recibir pases.

El jugador de 25 años ha intentado 18 tiros, mientras que nadie más en Noruega supera los 10 y solo otro jugador ha tomado más de cuatro. Ha generado 4.9 goles esperados, y su compañero más peligroso, Martin Ødegaard, está en 1.0.

Llamar a Haaland “el jugador más importante de Noruega” no es interesante ni esclarecedor. Soy consciente de esto. Pero lo interesante de Haaland es cómo permite que Noruega juegue cualquier tipo de juego que desee.

Muchos delanteros centro tienden a ser más adecuados para un cierto estilo de juego, algunos florecen cuando tienen espacio para correr en el contraataque, mientras que otros son mejores para los movimientos sutiles requeridos para convertir la dominancia de la posesión en goles.

La mayoría del torneo lo vimos a Haaland destrozar equipos en el contraataque. Presumiblemente, Brasil era consciente de esto cuando dejaron que Noruega dominara el balón en su partido de octavos de final. Sin espacio para correr contra los brasileños, Haaland … anotó dos goles y prácticamente ganó el juego él solo.

Me imagino que Inglaterra seguirá la otra ruta e intentará encerrar a los noruegos en su propio tercio, como lo hicieron contra Panamá y Ghana y eventualmente contra Congo RD. Pero esa defensa inglesa lució bastante inestable en los escasos momentos en que esos equipos pudieron salir y correr. Me asustaría la posibilidad de que Haaland tuviera esas mismas oportunidades.

Inglaterra: Jude Bellingham, mediocampista ofensivo

Harry Kane probablemente sea el mejor jugador de Inglaterra, pero Bellingham es el más importante.

¿Sabes qué? Bellingham podría ser simplemente su mejor jugador también. Es bueno en todo: se destaca como por encima del promedio en tiros, regates, vinculación y recuperación de balón, según Futi. Pero su superpoder es lo que hace sin el balón: está en el percentil 91 en pases recibidos.

¿Quieres entender por qué? Solo vuelve a ver su gol inicial contra México. Bellingham está a 40 yardas del gol cuando Bukayo Saka inicia su conducción inicial. Hay cinco jugadores entre él y el centro del área, y sin embargo les gana a todos en llegar al lugar.

Estoy de la opinión de que algo bueno sucede prácticamente cada vez que un mediocampista corre desde atrás hacia el área. Las carreras son tan peligrosas por un par de razones: (1) Es un trabajo arduo para cualquier defensor, que solo quiere marcar espacio, seguirlos, y (2) requiere niveles de coordinación al estilo de la NBA para manejarlos sin desorganizar la defensa rival.

Inglaterra generalmente juega un juego posicional muy conservador cuando tiene la posesión. El movimiento sin balón de Bellingham es el único riesgo real que toman cuando tienen el balón, y ha sido el núcleo de la mayoría de los goles que han marcado hasta ahora en el torneo.

Por supuesto, tener un mediocampista que solo corre al área y no hace nada más sería increíblemente desestabilizante para un equipo. Bellingham, sin embargo, también hace todo lo demás a un nivel bastante bueno a excelente.

Bellingham lidera a Inglaterra con 58 fases ganadas. Ha recibido 37 pases progresivos, lo que permite al delantero centro Kane bajar más profundo en posesión. Ha superado a más defensores en el regate que cualquier otro jugador de Inglaterra. Lidera al equipo en toques en el tercio atacante. Es tercero en acciones defensivas en la mitad ofensiva y sexto en acciones defensivas en la mitad defensiva.

En otras palabras, Bellingham es el pegamento de Inglaterra y su hombre ganador de juegos.

España: Yamal, mediocampista

Hasta ahora, España ha dado 2,944 toques en el tercio atacante en cinco juegos. Ningún otro equipo ha llegado ni siquiera a 2,600 hasta ahora. En España, nace un bebé cada 90 segundos que eventualmente aprenderá cómo completar el 89% de sus pases en un partido de LaLiga contra Osasuna.

Este equipo ha estado moviendo sistemáticamente el balón hacia el tercio atacante y manteniéndolo allí por casi 20 años. Si España pierde un juego en la Copa del Mundo, sin duda viene acompañado de alguna estadística absurda como “España completó más pases en este partido de los que la nación de Egipto ha intentado en toda su historia en el torneo”.

Mantener el balón y avanzar con él nunca es un problema para este equipo. Honestamente, los mejores 50 jugadores de España podrían lesionarse y seguiría siendo un equipo competente en posesión.

El problema, en cambio, ha sido casi siempre: ¿Cómo conviertes eso en goles? Aquí está la respuesta:

La diferencia entre España siendo un contendiente imperfecto y frustrante y España siendo, claramente, el mejor equipo del torneo va a ser lo que suceda después de esos regates.

Según Futi, Yamal se encuentra en el percentil 99 en cuanto al valor añadido de driblar y conducir. Pero solo está en el percentil 56 en los tiros que recibe y en el percentil 22 en los tiros que crea. Su capacidad esta temporada pasada para generar tiros para él mismo y para sus compañeros a un nivel de élite es lo que lo convirtió en posiblemente el mejor jugador del mundo.

Aún no lo hemos visto en la Copa del Mundo. Yamal solo ha anotado una vez, y ha creado solo cinco oportunidades de gol para sus compañeros.

Bélgica: Doku, extremo

Previo a los cuartos de final, Bélgica es el segundo mayor perdedor esperado para ganar sus próximos tres juegos y levantar el trofeo de la Copa del Mundo. Según el modelo PADDLIN’ de Michael Caley, Bélgica solo tiene un 4% de probabilidad de ganarlo todo y solo un 26% de probabilidad de avanzar más allá de España a las semifinales.

Así que aquí vamos a enfocarnos en un jugador volátil con un alto potencial, alguien que, si de alguna manera logra llegar a la final, probablemente será un motor detrás de eso. Alguien que también podría no comenzar el cuartos de final y podría jugar solo 30 minutos entre cuando lees esto y el final del torneo.

Doku solo ha comenzado tres de los cinco partidos de Bélgica, y ha jugado significativamente más de una hora en solo uno. Cuando está en el campo, realmente no ha hecho mucho, fuera de algunos minutos decentes en la basura en el tiempo contra el equipo nacional de hombres de EE. UU.. El joven de 24 años no tiene goles, no tiene asistencias, 0,2 xG, 0,2 asistencias esperadas, tres intentos de disparos y tres tiros asistidos. Eso es una mitad de trabajo para un montón de otros jugadores en esta lista.

En la Premier League esta temporada pasada, no obstante, Doku finalmente se convirtió en uno de los mejores jugadores, punto final. El modelo de Futi lo calificó como el cuarto mejor jugador de la liga, detrás de sus compañeros de Manchester City Haaland y Rayan Cherki, junto con Bruno Fernandes de Manchester United. En pocas palabras: Doku es el mejor portador de balón del planeta. Completó 238 progresiones de balón esta temporada pasada. El siguiente más en la liga fue 151.

En el pasado, su juego era todo de llevar balón y poco más. Este año, sin embargo, convirtió eso en 8,2 asistencias esperadas, la sexta mayor cantidad de cualquier jugador en Inglaterra. Cuando está en su mejor momento, es básicamente imparable. Lo vimos mucho más con su equipo de club. ¿Lo veremos para su país?

Argentina: Messi, delantero

¿Uh, es esa una forma alternativa de escribir “Lionel Messi”?

Sí, Messi todavía podría, de alguna manera, ser el mejor jugador de fútbol del mundo. Él y Haaland son los únicos dos jugadores, según Futi, que califican en el percentil 99 en valor general agregado en posesión en la Copa del Mundo. Lidera a todos los jugadores en goles esperados y asistencias esperadas. Es el mejor goleador de Argentina, su mejor creador, su mejor facilitador, su mejor regateador y … ¿