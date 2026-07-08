Bernie Sanders se une a las llamadas para que Platner se retire de la carrera al Senado de Maine.

Bernie Sanders se une a las llamadas para que Platner se retire...

El candidato al Senado de Maine del Partido Demócrata, Graham Platner, enfrenta llamados para retirarse de la carrera después de una acusación de agresión sexual publicada el lunes.

Platner calificó la acusación como “categóricamente falsa” y dijo que está “tomando el tiempo para reflexionar sobre el mejor camino a seguir”.

En un informe de Politico, Jenny Racicot, una exnovia, afirmó que Platner, mientras salían juntos hace cinco años, la obligó a tener relaciones sexuales sin su consentimiento después de que ella le pidiera repetidamente que parara.

ABC News no ha confirmado el contenido de la historia de Politico.

Tras el informe, varios demócratas de todo el país pidieron a Platner que se retire de la carrera.

Los líderes del Partido Demócrata de Maine emitieron una declaración instando a Platner a retirarse como el nominado del partido para el Senado.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y la senadora Kirsten Gillibrand, presidenta del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, también instaron a Platner a retirarse.

En una declaración escrita publicada el lunes por la tarde, la campaña de Platner dijo: “Estas acusaciones son muy graves y Graham las niega enérgicamente. También están orquestadas y coordinadas por operativos estatales externos”.

Platner ha enfrentado una serie de escándalos desde que lanzó su campaña, incluido el envío de mensajes explícitos a varias mujeres y un tatuaje con simbología nazi.

La oponente republicana de Platner, la actual senadora Susan Collins, calificó las acusaciones contra Platner de “espantosas”, pero dijo que “no me corresponde a mí elegir al nominado demócrata para el Senado”.