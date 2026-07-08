ICE dice que un agente mató a tiros a un conductor de Houston, el FBI investiga

Una presencia policial está activa en la cuadra 6800 de Canal Street después de que ocurriera un tiroteo en Houston, el martes 7 de julio de 2026. Jacob Luján/Houston Chronicle De izquierda a derecha, Jorge Luis Gonzales, de 60 años, y Savanna Gómez, de 24, se sientan en el porche de su casa cerca de la escena de un tiroteo en el que participó un oficial durante una operación federal de control de inmigración en Houston el martes 7 de julio de 2026. El tiroteo está bajo investigación por la Oficina Federal de Investigaciones. Raquel Natalicchio/Houston Chronicle Sangre seca junto a la acera en la cuadra 6800 de Canal Street después de un tiroteo ocurrido en Houston, el martes 7 de julio de 2026. Jacob Luján/Houston Chronicle Oscar Gómez, de 3 años, anda en bicicleta en el jardín delantero de la casa de su familia, cerca de la escena de un tiroteo en el que participó un oficial durante una operación federal de control de inmigración en Houston el martes 7 de julio de 2026. El tiroteo está bajo investigación por la Oficina Federal de Investigaciones. Raquel Natalicchio/Houston Chronicle Un automóvil pasa por la cuadra 6800 de Canal Street después de que ocurriera un tiroteo en Houston, el martes 7 de julio de 2026. Jacob Luján/Houston Chronicle La cuadra 6800 en Canal Street vista después de un tiroteo ocurrido en Houston, el martes 7 de julio de 2026. Jacob Luján/Houston Chronicle Una presencia policial está activa en la cuadra 6800 de Canal Street después de que ocurriera un tiroteo en Houston, el martes 7 de julio de 2026. Jacob Luján/Houston Chronicle Sangre seca junto a la acera en la cuadra 6800 de Canal Street después de un tiroteo ocurrido en Houston, el martes 7 de julio de 2026. Jacob Luján/Houston Chronicle Sangre seca junto a la acera en la cuadra 6800 de Canal Street después de un tiroteo ocurrido en Houston, el martes 7 de julio de 2026. Jacob Luján/Houston Chronicle La sangre mancha el pavimento en Canal Street cerca de la escena de un tiroteo en el que participó un oficial durante una parada de tráfico realizada por un oficial federal de inmigración en Houston el martes 7 de julio de 2026. El tiroteo está bajo investigación por la Oficina Federal de Investigaciones. Raquel Natalicchio/Houston Chronicle

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos disparó y mató a un ciudadano mexicano en el vecindario Magnolia Park de Houston el martes por la mañana después de que supuestamente chocó contra un vehículo de ICE, dijo un portavoz de la agencia.

Un portavoz de ICE alega que el hombre asesinado, identificado como Lorenzo Salgado Araujo, intentó evadir el arresto durante una “operación de cumplimiento selectiva” alrededor de las 6:50 am.

El conductor rechazó múltiples órdenes e intentó atropellar a un oficial de ICE, lo que provocó que un oficial disparara su arma en defensa propia, según ICE.

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Los servicios de emergencia fueron “contactados de inmediato” y Araujo murió más tarde en el hospital, dijeron funcionarios federales.

“Esta es una situación en desarrollo y actualizaremos al público cuando haya más información disponible”, dijo el portavoz.

Una presencia policial está activa en la cuadra 6800 de Canal Street después de que ocurriera un tiroteo en Houston, el martes 7 de julio de 2026. Jacob Luján/Houston Chronicle

Una persona fue transportada al Hospital Ben Taub desde 6825 Canal Street después de que los bomberos fueran enviados a las 6:51 am, según el Departamento de Bomberos de Houston.

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El FBI dijo que estaba investigando la presunta agresión a un oficial de ICE mientras la agencia federal investiga el “tiroteo en el que estuvo involucrado un agente”. El FBI envió su equipo de respuesta a pruebas al lugar, dijo Connor Hagan, portavoz del FBI en Houston.

Hagan y el Departamento de Policía de Houston remitieron las preguntas sobre el caso al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Esa no es una escena del HPD”, dijo un portavoz del Departamento de Policía de Houston al Chronicle.

La policía de Houston fue enviada a Canal Street por un tiroteo en curso la madrugada del martes, según el tráfico de radio. Un despachador dijo a los oficiales que un hombre había recibido un disparo en el estómago y que los agentes de inmigración estaban prestando primeros auxilios.

Travis Motl, portavoz de la agente Sylvia Trevino del Precinto 6, cuyo distrito incluye el área donde ocurrió el tiroteo, remitió los comentarios a los funcionarios federales, diciendo que no estaban involucrados en la investigación.

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Un portavoz de Harris Health dijo que no podía proporcionar ninguna información porque Ben Taub no tiene a nadie con el mismo nombre que Araujo como paciente en el hospital. El portavoz señaló que hay varias razones por las que un paciente puede no figurar en el censo del hospital, como no estar identificado cuando llega al hospital o estar bajo custodia de las autoridades.

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Ronaldo Salgado, hijo de Araujo, dijo la noche del martes en las redes sociales que su padre era un “mexicano trabajador” que se encontraba en trámites para obtener su permiso de trabajo legalmente.A

Salgado dijo que su padre había estado en el país durante casi 35 años y trabajaba en la construcción para mantener a su familia.

“Estaba camino al trabajo, recogiendo a sus trabajadores”, dijo Salgado. “Mi padre no se merecía esto”.

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Los residentes dicen que le tienen miedo al ICE

Gracey Mindiola, una mujer de 58 años que vive cerca de donde ocurrió el tiroteo, dijo que se despertó alrededor de las 7:18 am después de que una amiga la llamó y vio policías por toda la calle.

Mindiola dijo que no era raro ver agentes de ICE en el vecindario. Su nuera y su nieta de 1 año habían sido detenidas anteriormente por un agente federal que les pidió que demostraran su ciudadanía estadounidense.

Gracey Mindiola, de 58 años, residente que vive a tres casas de la escena de un tiroteo en el que participó un oficial durante una operación federal de control de inmigración, es fotografiada afuera de su casa en Houston el martes 7 de julio de 2026. El tiroteo está bajo investigación de la Oficina Federal de Investigaciones. Raquel Natalicchio/Houston Chronicle

El tiroteo, sin embargo, fue el encuentro más violento del que había oído hablar.

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“Esto es demasiado cercano a casa. Tal vez el hombre iba a trabajar”, dijo Mindiola. “Nunca había visto algo así, no así”.

Otra residente del vecindario, Janie Torres, dijo que todos en el área tenían miedo de ICE, “incluso los ciudadanos”.

“Soy una chicana”, dijo Torres mientras señalaba su piel. “Todavía pienso en que me detengan. Por supuesto que sí”.

LULAC compara el tiroteo de Araujo con la muerte de Renee Good en el tiroteo de ICE en Minneapolis

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, una organización de derechos civiles, exigió que el Departamento de Policía de Houston dirija la investigación sobre la muerte de Araujo, diciendo que sería un “abandono del deber” si el departamento se niega a involucrarse.

Los líderes de LULAC dijeron que no se podía confiar en que las autoridades federales realizaran una investigación imparcial y pidieron que las autoridades locales se hicieran cargo de la investigación sobre el tiroteo.

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“Queremos una investigación independiente, no una investigación federal por parte del FBI y Kash Patel”, dijo el director ejecutivo de LULAC, Juan Proaño. “Esto debería ser realizado por el Departamento de Policía de Houston, que tiene su base en la comunidad y es responsable a nivel local”.

Los funcionarios rápidamente hicieron comparaciones entre la muerte de Araujo y el asesinato de Renee Good por agentes de ICE en Minneapolis a principios de este año.

En ambos casos, ICE rápidamente emitió un comunicado alegando que la persona a quien los agentes dispararon había intentado usar su automóvil como arma al intentar golpear a un oficial. Los críticos de ICE creen que el video de la muerte de Good contradecía esa narrativa inicial, argumentando que ella estaba intentando alejarse de los oficiales.

El tiroteo en Minneapolis, que tuvo lugar en enero, marcó la quinta muerte como resultado de la represión federal contra la inmigración.

Una presencia policial está activa en la cuadra 6800 de Canal Street después de que ocurriera un tiroteo en Houston, el martes 7 de julio de 2026. Jacob Luján/Houston Chronicle

“El gobierno federal nos entregó una historia sobre Renee Good y se vino abajo momentos después de que se publicó el video”, dijo Proaño. “Hoy en Houston nos cuentan la misma historia sobre Lorenzo Salgado Araujo, casi exactamente con las mismas palabras”.

Proaño también señaló que ambos tiroteos ocurrieron por la mañana durante “operaciones de aplicación de la ley selectivas” en vecindarios residenciales, en lugar de encuentros con delincuentes violentos. Salgado, el hijo de Araujo, le dijo a Telemundo Houston que su padre estaba en el East End buscando trabajadores cuando los agentes de ICE lo encontraron.

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“No les estamos pidiendo que confíen en nuestra palabra por lo que pasó hoy”, dijo Proaño. “Lo que estamos pidiendo es que nadie crea en la palabra del DHS hasta que haya una investigación independiente”.

César Espinosa, presidente del grupo de defensa FIEL Houston, también pidió una investigación independiente.

“ICE no puede ser juez, jurado y verdugo en nuestras calles”, dijo Espinosa. “Independientemente de las circunstancias, ICE tiene el deber jurado de no actuar imprudentemente y comportarse de manera profesional”.

Lo que dicen los líderes de Houston sobre el tiroteo de ICE

La concejal Alejandra Salinas pidió una investigación sobre el tiroteo y dijo que su oficina está investigando si algún recurso o personal de la ciudad estuvo involucrado en el mismo.

“La muerte a tiros de Lorenzo Salgado Araujo por parte de un agente de ICE durante una operación en el East End de Houston esta mañana es profundamente preocupante”, dice el comunicado. “El uso de fuerza letal exige un escrutinio y transparencia totales”.

El concejal Joe Panzarella, que representa vecindarios como Montrose, Oak Forest y Heights, dijo que ICE era un peligro tanto para la comunidad inmigrante de Houston como para la comunidad en general, y que la agencia no estaba “entrenada” ni “calificada” para patrullar las calles de la ciudad.A

“El incidente de hoy es otro ejemplo trágico de esas características en la comunidad”, dijo Panzarella, y agregó que estaba buscando información sobre si algún departamento o recurso de la ciudad estuvo involucrado en el incidente.

El concejal Joaquín Martínez, que representa el área de Magnolia Park, le dijo al Chronicle que el primer mensaje de texto que recibió esta mañana era sobre el incidente. Pasó el día en conversaciones con la oficina del alcalde y esperando información de las autoridades federales y miembros de la delegación del Congreso de Houston, quienes, según él, deberían haber tenido mayor acceso al caso.

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Martínez dijo que el HPD no tiene participación en el caso y alentó a los residentes a cumplir con los agentes y pedir un abogado si ICE está en su área.

“¿Cómo se puede prevenir esto? Para mí, se trata de generar confianza con las autoridades locales, pero también de cumplirlas”, dijo Martínez.

Ni el alcalde John Whitmire ni un portavoz de su oficina respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. La oficina del alcalde no ha respondido a las solicitudes de comentarios del Chronicle desde agosto.

La representante Sylvia García, cuyo distrito incluye partes de Houston, dijo en las redes sociales que la comunidad y la familia de la víctima “merecen un relato completo y transparente de lo sucedido”.

Lo que dicen los funcionarios del condado de Harris sobre el tiroteo de ICE

Letitia Plummer, ex miembro del Concejo Municipal de Houston y candidata demócrata a juez del condado de Harris, se hizo eco de las demandas de responsabilidad y transparencia de otros funcionarios.

Plummer dijo en un comunicado el martes por la noche que su “corazón está con la familia que sufre la pérdida de su ser querido” y que apoyó a los residentes y organizaciones del área en su llamado a una investigación pronta e imparcial sobre el asesinato.

“Me uno a LULAC y a los líderes comunitarios para pedir una investigación dirigida localmente que dé respuestas a la gente del condado de Harris, no a Washington”, dijo Plummer. “Las familias trabajadoras de Magnolia Park merecen paz y tranquilidad, no un campo de batalla”.

Plummer ha sido un crítico acérrimo de la represión migratoria de la administración Trump. El ex miembro del consejo general estaba detrás de una ordenanza que le habría otorgado al Departamento de Policía de Houston discreción de los oficiales sobre si llamar a ICE durante las paradas de tráfico.

Si bien una versión posterior de la ordenanza fue aprobada por el consejo 12-5, finalmente colapsó después de que el gobernador Greg Abbott amenazó para retirar $114 millones en subvenciones para seguridad pública.

La fiscal del condado de Harris, Abbie Kamin, también dijo que es necesario investigar el tiroteo y que su oficina apoyará cualquier investigación local sobre “cómo se desarrolló esta tragedia”.

Jacqueline Lucci Smith, la candidata republicana para fiscal del condado de Harris, dijo en una publicación en las redes sociales el martes por la noche que el asesinato fue un “recordatorio de que la aplicación de la ley de inmigración no es un juego político”.

Smith continuó criticando a su oponente, la fiscal del condado Abbie Kamin, quien recientemente fue nombrada para el cargo tras la renuncia de su predecesor. Kamin, ex miembro del Concejo Municipal de Houston, estuvo entre los que impulsaron una ordenanza que habría limitado la la cooperación de la ciudad con los funcionarios federales de inmigración.

“Sin embargo, políticos radicales como Abbie Kamin han impulsado políticas diseñadas para debilitar la coordinación con ICE, restringir la aplicación de la ley y convertir la aplicación de la ley en inmigración en un campo de batalla partidista”, dijo Smith.