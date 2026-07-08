Egipto lamenta la “injusticia” y acusa a la FIFA de favoritismo tras la remontada de Argentina

Los jugadores de Egipto, el entrenador Hossam Hassan y varios expertos, incluido el legendario Mohamed Aboutrika, han lanzado ataques mordaces contra la FIFA y los arbitrajes “injustos” que enfrentaron los faraones durante su derrota por 3-2 contra Argentina en un dramático choque de octavos de final en la Copa del Mundo el martes.

Los egipcios acusaron al árbitro francés Francois Letexier de parcialidad y de tomar decisiones inconsistentes durante todo el partido. Argentina anotó tres goles en los últimos 14 minutos para anular la ventaja de 2-0 de Egipto.

Letexier anotó un gol de Mostafa Zico después de que una revisión del VAR mostrara una falta polémica sobre Lisandro Martínez en la preparación, pero se negó a revisar una falta similar cometida contra Mohamed Salah dentro del área de Argentina que se produjo justo antes del tercer gol de la victoria de los campeones del mundo en el minuto 93.

“Teníamos derecho a ganar y no quiero decirnos ‘mala suerte’; no, nos vamos con honor, pero el resultado final está muy lejos del ‘juego limpio’ del que habla la FIFA. Y lejos del respeto. Así que hoy no hay respeto ni juego limpio”, dijo Hassan durante su conferencia de prensa posterior al partido.

â€œLa victoria de Argentina es inmerecida. Les prometo que una vez que regrese hoy, no veré ningún fútbol en este Mundial porque no hay justicia en ello. Mi protesta personal es que no volveré a ver el Mundial cuando llegue a casa”.

En su entrevista con beIN Sports, Hassan enumeró varias decisiones cuestionables tomadas por el árbitro, diciendo que “no fue justo”.

“Tal vez sea una cuestión de marketing”, añadió el entrenador. â€œTal vez quieran conservar a los actuales campeones de la Copa del Mundo para que sigan en la competencia; ellos quieren mantener [Lionel] Messi en la competición”.

Ziko, que marcó el segundo gol de Egipto, entre lágrimas, criticó al árbitro en su entrevista posterior al partido, diciendo: “El árbitro no es justo. Es injusto; es simplemente una injusticia flagrante.

“Está desperdiciando el arduo trabajo de toda una nación. Desde el comienzo del partido, se acercó a nosotros, como si fuera inaceptable que le ganáramos a Argentina 2-0. El torneo está amañado”.

Jugadores egipcios lloran en conferencia de prensa tras derrota ante Argentina

Aboutrika, en el estudio beIN Sports, dijo que era obvio que los jugadores egipcios sintieron desde el principio que el árbitro estaba en su contra, y explicó que ese es un “sentimiento letal”.

“¿Quieres que juguemos contra Messi, contra la FIFA y contra los árbitros? Quiero mis derechos. No quiero nada más que mis derechos básicos”, añadió Aboutrika.

“¿Nos enfrentamos a la injusticia? Sí, lo hicimos”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sido criticado por retrasar un año la suspensión por tarjeta roja del delantero estadounidense Folarin Balogun, después de recibir una llamada telefónica del presidente Donald Trump pidiéndole a Infantino que revisara la suspensión automática del delantero para que estuviera disponible para el partido de octavos de final contra Bélgica.

â€œLa FIFA no es juego limpio; La FIFA ahora es un juego telefónico. “Necesitamos que nos quiten una tarjeta roja, claro, la quitaremos”. Desafortunadamente, Infantino ha arruinado el fútbol”, dijo Aboutrika.

“¿Revocar la tarjeta roja de un jugador por teléfono en un Mundial? Y acosar al árbitro diciéndole que el árbitro que le sacó la tarjeta roja al jugador tiene un mal historial. Eso es abuso dirigido a los árbitros; eso nunca debería permitirse. Así que ahora el fútbol está en peligro”.

Ahmed Shobeir, ex portero de la selección nacional de Egipto y padre del actual portero de los faraones, Mostafa Shobeir, se hizo eco de los sentimientos de Aboutrika y cuestionó la neutralidad de Infantino.

â€œHasta cuando [Fifa] ¿Como organización seguir así? “, dijo Shobeir en el programa de Mido. Odet El Lebs.

â€œVimos en el partido contra Cabo Verde, Infantino estaba muy molesto cuando Argentina parecÃa que iba a perder. E incluso lo admitió accidentalmente. Por no hablar de la historia del jugador estadounidense al que le anularon la tarjeta roja”.

Mido, exdelantero de Egipto y del Tottenham, elogió a los jugadores por sus heroicas actuaciones a lo largo del Mundial y tuvo algunas palabras fuertes para la FIFA e Infantino.

“Egipto ha probado la corrupción de la FIFA. Hemos estado diciendo esto durante años, que Infantino y sus hombres están transformando el fútbol en un juego puramente comercial y que el fútbol se ha convertido en una cuestión de capitalismo”, dijo Mido.

â€œSe trata de ganar dinero a expensas de los jugadores, los entrenadores o el futuro del juego; No importa a costa de qué, se trata de ganar dinero.

“Hoy habría sido un escándalo para la FIFA si Egipto hubiera eliminado a Argentina porque la FIFA habría perdido millones de dinero de patrocinio. Hay patrocinadores de la FIFA y patrocinadores de Messi que tienen acuerdos claros con la FIFA.

â€œHoy Egipto fue sometido a una gran injusticia. El balón de Salah fue de penalti. Si le dio un penalti a Argentina, entonces debería haber sido un penalti.

“Honestamente, agradezco a los jugadores, al personal y a todos porque por primera vez en mi vida puedo usar el término ‘una salida honorable'”.

Pide que Hassan continúe

El contrato de Hassan expiró tras la eliminación de Egipto de la Copa Mundial, y aunque el destino de él y su hermano gemelo Ibrahim, quien es el director de la selección nacional, aún no se ha determinado, informes en el canal On Sport sugieren que los gemelos permanecerán a cargo hasta al menos la Copa Mundial de 2030.

A Hossam se le atribuye haber transformado la selección nacional en un corto período de tiempo, dándoles una identidad que les faltaba y desenterrar joyas ocultas como Zico y el delantero francés del Real Oviedo Haissem Hassan, cuyas habilidades se destacaron en los partidos de Australia y Argentina.

Después de una década de depender únicamente de Salah, Egipto parecía un equipo completo en Norteamérica, con 26 jugadores dispuestos a dar todo lo que tienen por Hossam, quien ganó múltiples títulos de la Afcon y representó a los Faraones en la Copa del Mundo de 1990 durante sus días como jugador.

Aboutrika y muchos otros expertos han subrayado la importancia del papel de Hassan en la racha sin precedentes de Egipto en esta Copa del Mundo y están totalmente a favor de la renovación de su contrato.

Hossam ve su trabajo con la selección nacional como un proyecto a largo plazo y está interesado en formar una generación futura, encabezada por jugadores como Omar Marmoush, Hamza Abdelkarim y Haissem Hassan, para tomar el relevo de Salah, de 34 años.

Aboutrika le dio todo el crédito a Hassan por descubrir el talento de jugadores como Zico, quien se incorporó tardíamente al equipo y marcó dos goles en la Copa del Mundo, pero señaló que el proceso de identificación de prospectos debe comenzar a una edad temprana.

â€”Zico es el descubrimiento del capitÃ¡n Hossam Hassan. El Capitán Hossam tomó varias decisiones audaces y valientes en esta Copa del Mundo. Pero también, éste es uno de nuestros problemas. ¿Cuántos años tiene Zico? Tiene 29 años. Tenemos que mejorar en la búsqueda de talentos jóvenes”, afirmó Aboutrika.

“Somos 120 millones de personas, ¿y me dices que no tenemos talento? Por supuesto que Egipto está lleno de talento. Pero hay que buscarlo. Porque en algunos casos, un joven no tiene los medios para ir a los juicios.

â€œHossam tiene buen ojo y es convincente cuando habla con un jugador. Era un jugador legendario y puede convencer a sus jugadores para que se desempeñen de cierta manera porque estaba en su lugar”.

Europa pide Shobeir

Mostafa Shobeir se convirtió en apenas el quinto portero en la historia de la Copa del Mundo en detener dos penales (tiradas de penales) en un solo torneo y terminó la competencia con un total de 14 paradas.

La opinión unánime en los medios egipcios es que el portero de 26 años del Al Ahly podría conseguir un contrato en una de las cinco principales ligas de Europa gracias a su fenomenal campaña en la Copa del Mundo.

â€”Mostafa Shobeir da miedo. Desde Essam El Hadary, no he visto a un portero jugar con ese nivel de confianza, excepto Mostafa Shobeir. Tiene que irse a jugar al extranjero y también a un gran club. Volver a jugar en la liga egipcia sería una verdadera lástima”, dijo el exdelantero de Egipto y Zamalek Shikabala en el programa MBC Masr. Gracias por el mundial.

En beIN Sports, el ex lateral derecho de Egipto y Aston Villa, Ahmed Elmohamady, dijo: “Esta fue una actuación histórica de Mostafa Shobeir en esta Copa del Mundo.

“Antes del torneo, había dudas de que Hossam Hassan favoreciera a Shobeir sobre Mohamed El Shenawy, pero la fe que el capitán Hossam tenía en Shobeir le dio la ventaja y no decepcionó.

â€œDesde el primer partido contra BÃ©lgica ha sido excepcional. Detuvo un penal contra Irán y hoy contra Messi y sus otras paradas contra Mac Allister y Álvarez.

“Creo que ha dado una de las mejores actuaciones entre todos los jugadores egipcios en esta Copa del Mundo”.

Shobeir parecía inconsolable después del partido y apenas podía mirar a los ojos al reportero de beIN Sports mientras respondía sus preguntas.

â€œLa victoria estuvo cerca, pero nos faltaban algunos pequeÃ±os detalles que pueden marcar la diferencia en partidos importantes como este. Hicimos lo mejor que pudimos y lo intentamos hasta el último minuto, pero no fue así”, dijo Shobeir.

La súplica de Aboutrika por Salah

Si bien no ha revelado sus intenciones con respecto a su futuro con la selección nacional, es posible que Salah haya jugado su último partido de la Copa del Mundo el martes, pero no si Aboutrika tiene algo que decir al respecto.

La leyenda retirada ha instado a Salah a mantener la camiseta de Egipto durante unos años más, dirigiéndose a la ex estrella del Liverpool en la televisión diciéndole: “Cálmate”. Te necesitamos. Tenemos una Afcon [Africa Cup of Nations] y se acerca otra Copa del Mundo. Olvídate de la charla sobre el “último baile” y todo eso. Egipto no produce un Mohamed Salah todos los días. Así que no debería tomar decisiones precipitadas”.