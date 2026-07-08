Niño pequeño declarado muerto en incidente de ahogamiento encontrado vivo en morgue del hospital: Informe policial

Un niño pequeño que fue declarado muerto después de ser rescatado sin respuesta de una piscina en una residencia de Arizona fue encontrado respirando horas más tarde en una morgue de un hospital, según un informe policial recientemente publicado.

La impactante cadena de eventos se desarrolló el 8 de febrero, cuando el niño de 18 meses fue encontrado boca abajo en una piscina durante una reunión del Super Bowl en la casa en Gilbert, un suburbio de Phoenix, según el informe policial.

El niño, cuyo nombre fue eliminado del informe policial, fue transportado al Mercy Gilbert Medical Center, donde fue declarado muerto a las 6:20 p.m., según el informe policial. Cuando un transportador con la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa llegó al hospital más de cinco horas después para recoger al niño de la “sala fría” del hospital, se encontró que estaba respirando, según la policía.

Los registros médicos del niño no se incluyeron en el informe policial, por lo que no está claro qué sucedió. Los médicos tienen protocolos muy específicos al declarar la hora de la muerte, incluido un llamado “examen de muerte cardiopulmonar”, o una cesación documentada de todos los siguientes signos vitales, respiración espontánea, latido cardíaco y pulso.

En términos generales, es extremadamente raro -pero técnicamente posible- que las personas experimenten un retorno espontáneo de la circulación después de que se haya detenido la RCP, con un estudio identificando 65 casos en casi cuatro décadas.

Varias personas, incluidos los padres angustiados del niño y dos oficiales que estaban en el hospital, cuestionaron si el niño estaba respirando después de ser declarado muerto, según el informe policial.

Mientras se despedían de su hijo, los padres del niño expresaron que creían que aún estaba respirando “según la apariencia de él jadeando por aire”, según el informe policial. Los dos oficiales en el hospital, al informar que vieron al niño “jadeando por aire” y escucharon un “jadeo audible”, fueron informados por el personal del hospital que esto era “respiración agonizante”, y aire y gases saliendo del cuerpo, según el informe.

Poco antes de que el doctor A. Toosi declarara la hora de la muerte, uno de los oficiales informó haber escuchado a una enfermera decir: “Tengo pulso”, según el informe policial. Cuando el oficial informó esto al doctor, Toosi supuestamente “arrogantemente me dijo que él era el médico, que tenía el título médico, que fue a la escuela de medicina por una razón, y que lo dejara hacer su trabajo”, relató el oficial en el informe.

El otro oficial informó haber escuchado al doctor decir durante este intercambio: “Por favor haz tu trabajo y déjame hacer el mío. Fui a la escuela de medicina por una razón”, según el informe policial. El doctor se disculpó más tarde por su comportamiento, según el informe.

Después de que el personal del hospital se dio cuenta más tarde de que el niño estaba realmente vivo, fue trasladado en helicóptero al Phoenix Children’s Hospital para recibir atención, dijo la policía. Hizo “importantes avances” tras el ahogamiento, aunque se esperaba que necesitara terapia física, según el informe policial.

Los registros en línea muestran que un Dr. Aryan Toosi, DO, está licenciado a través de la Junta Osteopática de Arizona y, según un perfil de Healthgrades, está afiliado al Mercy Gilbert Medical Center.

Un abogado del doctor, Scott Holden, dijo en una declaración a ABC News el martes que se están negando a hacer comentarios en este momento “por respeto a la privacidad del paciente”.

Un portavoz del hospital calificó esto como una “situación desgarradora”.

“Realizamos inmediatamente una revisión exhaustiva de todos los aspectos de la atención proporcionada para aprender qué sucedió y hacer cambios significativos para fortalecer nuestra atención”, dijo el portavoz. “No podemos hacer comentarios sobre los involucrados en la atención del paciente, y por respeto a la privacidad del paciente, no podemos proporcionar detalles adicionales. Seguimos trabajando con la familia y su representante. La seguridad del paciente y la atención excepcional son nuestras prioridades más altas”.

El informe policial de 157 páginas se centra principalmente en lo que llevó al ahogamiento y recomienda que los padres del niño sean acusados de abuso infantil por presunta negligencia. El informe alega que, después de fumar marihuana en el garaje ese día, los padres no aseguraron correctamente las puertas del garaje, lo que permitió que su hijo accediera a la piscina. También alega que no lo supervisaron adecuadamente.

Varios adultos estaban en la casa en el momento del ahogamiento, y “colectivamente afirmaron que cada uno creía que otro adulto lo estaba vigilando”, afirmó el informe policial.

El caso ha sido enviado a la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa para su revisión. Hasta el martes, el caso sigue bajo revisión y no se ha tomado una decisión sobre los cargos, según un portavoz de la oficina del fiscal.

ABC News se puso en contacto con los abogados del padre del niño para hacer comentarios y aún no ha recibido respuesta.