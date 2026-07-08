La FIFA condena el ataque racista de un aficionado a IShowSpeed ​​en el partido del Mundial de Argentina

Un seguidor de Argenitna le dijo a Speed ​​que “vaya a llorar al zoológico” en su transmisión en vivo en el partido contra Cabo Verde en Miami.

La FIFA condenó el abuso racista lanzado contra el influencer de las redes sociales IShowSpeed ​​durante su transmisión en vivo en un partido de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

El organismo rector mundial del fútbol emitió un comunicado el martes diciendo que “condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas” después de un incidente que involucró a la celebridad estadounidense de las redes sociales y a un aficionado en el partido de octavos de final de Argentina contra Cabo Verde la semana pasada.

“La FIFA tuvo conocimiento de un incidente que involucró a un seguidor y #IShowSpeed ​​en el estadio de Miami durante el partido Argentina vs Cabo Verde el 3 de julio de 2026 e inmediatamente inició una investigación”, dice el comunicado.

Speed, cuyo nombre real es Darren Watkins Jr, ha asistido y transmitido varios partidos de la Copa Mundial gracias a un acuerdo con la FIFA, la emisora ​​anfitriona estadounidense Fox Sports y YouTube que le permite transmitir simultáneamente transmisiones oficiales de los partidos.

Durante su transmisión en vivo del Argentina vs Cabo Verde en Miami, Speed ​​se volvió hacia una fan inclinada sobre la barandilla de su tribuna para llamar su atención. Cuando le preguntó qué estaba diciendo, el fan aparentemente le dijo a Speed ​​en español “ve a llorar al zoológico”.

La celebridad estadounidense cuenta con más de 150 millones de seguidores en las redes sociales (57 millones de suscriptores en YouTube, 50 millones de seguidores en Instagram, 47 millones en TikTok y 4,1 millones en X) y atrae multitudes en los estadios de la Copa del Mundo.

El mes pasado, Al Jazeera vio a Speed ​​siendo acosado por fanáticos en un partido de la Copa Mundial en Nueva Jersey cuando salía del estadio, rodeado por seguridad.

La FIFA dijo que la Copa Mundial era una celebración de “unidad, diversidad y respeto” y que la organización no daría la bienvenida a nadie “que actúe de una manera que socave estos valores”.