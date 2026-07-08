Geno Auriemma hace comentarios increíblemente estúpidos sobre Caitlin Clark, pero la WNBA significa que a las chicas les encantarán

Sé que es tarde, pero tengo una presentación tardía para el premio “La toma más tonta del año de Caitlin Clark”.

¿Aún puedo enviarlo? ¡Bien! Demos todos la bienvenida a la casa club al legendario entrenador de baloncesto femenino de UConn, Geno Auriemma. Será tu nuevo líder en sólo un minuto.

Han pasado casi dos semanas desde que Alyssa Thomas empujó a Clark al suelo e hizo de todo menos estrangularla y usarla como felpudo, y el discurso es tan apasionado como siempre. Naturalmente, todo se ha convertido en una discusión sobre Thomas recibiendo odio en línea, porque así es como van estas cosas en 2026.

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En cuanto a Clark… ella aún no ha jugado desde ese partido, aunque se rumorea que volverá a la alineación esta noche contra Los Angeles Sparks.

Auriemma siguió el “Podcast de medios deportivos con Richard Deitsch” para analizar todo lo relacionado con el baloncesto, incluida, por supuesto, Caitlin Clark.

Y ofreció un par de tomas abrasadoras.

“Esto no fue algo creado por ella”, dijo Auriemma. “Fue creado sobre ella por toda la gente en Estados Unidos que se engaña pensando que un jugador que no es Wemby va a llegar y transformar la liga. Es toda esa tormenta de, ‘Este es Jesús que viene a salvar la WNBA’.

“Ahora, tal vez hubo una transformación en términos de cuánta atención se presta. Sí. ¿Cuánto se valora la liga? Sí. Pero no es como cuando Tiger [Woods] entró en el PGA Tour. Cambió el PGA Tour para siempre. ¿Por qué? Bueno, llegó mucho dinero al PGA Tour, pero además ganó todos los torneos. Entonces esa es la gran diferencia”.

A

Geno Auriemma no podría estar más equivocado con Caitlin Clark

Sí …

Geno Auriemma está completamente equivocado aquí. No estoy seguro de que haya estado más equivocado en su vida.

Pat Summitt lo describió como “un inteligente que preferiría la atención negativa a la falta de atención en absoluto”, y creo que lo logró.

Caitlin Clark es 100% la Tiger Woods de la WNBA. Francamente, ella es la Larry Bird de la WNBA, pero ahora elegiremos a Tiger porque es a quien Geno usó.

Auriemma usando dinero como razón por la cual ella no es Tiger es ridícula. La WNBA estaba básicamente en quiebra antes de que Caitlin Clark ingresara a la liga. No fue rentable en absoluto. Estaba sangrando dinero todos los años y la NBA lo mantenía unido.

Nadie miró. Nadie fue. Nadie habló de la WNBA anterior a Caitlin Clark. Créame, llevo mucho tiempo en este negocio. Fue una ocurrencia tardía.

Y entonces entró Clark como este jugador mítico de Iowa, y todo cambió. La gente apareció. La gente miraba. La gente pagaba dinero para ver a Caitlin Clark.

Por cierto, esa no es mi opinión. Esos son hechos.

Antes de que Clark ingresara a la liga como novato en 2024, hubo un juego de la WNBA en 15 años con más de 1 millón de espectadores. Uno. Un juego de Sparks-Mercury en 2008.

Desde la llegada de Clark, ha habido al menos 59 partidos con más de 1 millón de espectadores. Durante su primera temporada en Indiana, solo los Fever tuvieron 21.

¿Entiendes lo locos que son esos números? Todo es gracias a Caitlin Clark. Tiger Woods tuvo el mismo impacto en el golf, la única diferencia es que el deporte no estaba muriendo cuando ganó en Augusta en 1997. Simplemente lo volvió a hacer popular. De verdad, de verdad, en realidad Frío.

Ahora, Tiger ha ganado y Caitlin Clark no. Geno dijo eso y tiene razón. El baloncesto es un juego de equipo y el golf es completamente individual, así que no estoy muy seguro de que la comparación funcione. Pero no lo discutiré. ¿Puede quedarse con ese, supongo?

Sin embargo, defenderé ese aspecto monetario. El convenio colectivo anterior a Clark, que expiró después de la temporada pasada, aumentó los topes salariales de los equipos en casi $6 millones, aumentó los salarios máximos de alrededor de $249 mil a $1,4 millones, y el salario promedio de los jugadores aproximadamente cuadriplicado.

Cuadruplicado.

Ahora hay vuelos chárter para todos los equipos de la liga. Ese no era el caso antes de Caitlin Clark, por tonto que parezca.

Ahora bien, ¿por qué crees que el CBA posterior a Clark es tan diferente al CBA anterior a Clark, Geno?

Porque Caitlin Clark entró en la liga y literalmente la hizo visible. Ella lo hizo rentable. Es por eso que el resto de la liga la odia absolutamente y trata de lastimarla cada dos juegos es tan insondable.

Ella hizo ricas a estas chicas. Ella los preparó para toda la vida. Y lo único que hacen es intentar aplastarla.

Sin embargo, según Auriemma, eso es normal.

“Y entonces, en lugar de que Caitlin Clark reciba una fuerte falta… no, cada selección de primera ronda del draft recibe una fuerte falta”, añadió. “No todas las faltas son buenas. No todas las faltas son malas, pero hay faltas que son flagrantes. Pero eso es todo lo que son. No son un referéndum sobre Estados Unidos, en eso se ha convertido todo este maldito asunto”.

Sí. Nada que ver aquí. ¡Cosas totalmente normales, Geno!

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Increíble.

Hombre, extraño a Pat Summitt.