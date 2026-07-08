Tammy Beaumont: la bateadora de Inglaterra se retirará de los partidos internacionales después de la prueba de India

Análisis del corresponsal de críquet de la BBC, Stephan Shemilt

En 2013, la Copa Mundial Femenina apenas pasó a segundo plano. Jugó sólo en Mumbai, a menudo en terrenos pequeños.

En un partido de Inglaterra, entre un grupo de seguidores que viajaban, una señora explicó que ella era la madre de Tammy Beaumont. Beaumont, que entonces tenía sólo 21 años, no jugó un solo partido en una decepcionante campaña en Inglaterra.

Su carrera internacional corría el riesgo de decaer.

Cuatro años más tarde, el cricket femenino tuvo un gran éxito y Beaumont estaba a la vanguardia.

Después de que su bateo cobrara vida con la llegada de Mark Robinson como entrenador de Inglaterra, Beaumont fue una estrella de la Copa del Mundo de 2017. ¿Qué mayor honor puede haber que ser nombrado jugador del torneo tras ganar la Copa del Mundo en casa?

Beaumont pasará a la historia como una gran figura del cricket femenino inglés, no sólo por sus carreras, sino también por su longevidad a medida que el juego pasó a la era profesional.

Uno de los pocos jugadores, hombre o mujer, que ha logrado siglos en los tres formatos para Inglaterra, otro récord personal llegaría con el doble de cien en una prueba de cenizas en casa en 2023.

Quizás la escritura estaba en la pared cuando Beaumont quedó fuera del equipo de un día a principios de este verano, pero recibirá una despedida apropiada en la primera prueba femenina en Lord’s. No descarte un gran gol más.