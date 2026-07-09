Multitud enojada enfrenta al Representante Republicano Mike Flood en reunión comunitaria en Nebraska sobre las políticas de Trump.

Mientras el Congreso está fuera de sesión esta semana, un republicano de la Cámara se enfrentó a una multitud hostil en una acalorada reunión del ayuntamiento en Bellevue, Nebraska, el martes por la noche, una recepción amarga que podría adelantar el tono que otros legisladores podrían enfrentar rumbo a las elecciones intermedias. El congresista Mike Flood recibió abucheos y gritos repetidos de los miembros de la audiencia mientras lo presionaban sobre la Ley SAVE America, Israel, la OTAN, el proyecto de ley de vivienda bipartidista, las políticas de la administración Trump y más, como se ve en un video de la reunión grabada por la afiliada de ABC, KETV en Omaha.

Si bien no está claro cuántos en la audiencia eran electores, el evento polémico del martes no fue la primera vez que Flood se encontró ante multitudes enojadas en reuniones del ayuntamiento. Flood fue silenciado y abucheado en Seward, Nebraska, donde cientos de personas asistieron a su reunión del ayuntamiento el 28 de mayo del año pasado, mientras defendía el entonces propuesto One Big Beautiful Bill Act.

El mes después de que Trump firmara el proyecto de ley, Flood volvió a enfrentarse a una multitud hostil durante una reunión del ayuntamiento en agosto en Lincoln, mientras la audiencia cuestionaba su impacto en Medicaid.

“¡Mentiroso de m—–!” gritó un asistente a Flood el martes mientras hablaba de la disminución de las tasas de delincuencia violenta y los continuos esfuerzos de deportación de la administración Trump.

“Escuchen, la delincuencia violenta está a la baja – pregúntenle a la gente de Washington, D.C., cuánto más seguro es Washington hoy en comparación con hace un año”, dijo Flood mientras la audiencia lo abucheaba.

“La delincuencia violenta está a la baja en las ciudades estadounidenses. La delincuencia violenta está a la baja en la ciudad de Nueva York. Muchas personas que vinieron aquí y estaban cometiendo delitos han sido encarceladas o deportadas. Los números hablan por sí mismos”, dijo Flood.

Flood también fue abroncado por la audiencia cuando expresó su apoyo a la propuesta Ley SAVE America y las leyes de identificación de votantes, temas clave que forman parte de la agenda política del presidente Donald Trump.

“No entiendo qué tiene de objetable tener que mostrar una licencia de conducir, un pasaporte o un certificado de nacimiento en el lugar donde vota”, dijo Flood, mientras los asistentes abucheaban.

El congresista dijo además que, en su “opinión”, Nebraska enfrenta “poco” fraude electoral, pero agregó que “cuando la gente cree que nuestras elecciones son seguras, se fomenta el respeto por la ley, nuestra democracia, nuestro país, nuestros líderes electorales. Hay muchos beneficios”.

Un hombre en la audiencia exigió al congresista que explicara las pruebas que respaldan las afirmaciones de fraude electoral, que Trump continúa promoviendo sin pruebas que las respalden. Flood se defendió, diciendo que cree que Joe Biden fue legítimamente elegido presidente en las elecciones de 2020.

“Nunca he argumentado que hubo un resultado incorrecto, y siempre reconocí que Joe Biden era nuestro presidente, así que no soy un congresista que haya hecho esa afirmación”, respondió Flood.

Los electores abuchearon aún más a Flood cuando el congresista dijo: “Quiero ser muy claro: no hay aliado más importante para nosotros en el Medio Oriente que Israel”, provocando fuertes abucheos de la audiencia.

“Lo que sucedió en Israel fue horroroso”, dijo Flood, refiriéndose al ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel por parte de Hamas. “Si eso hubiera sucedido en nuestro suelo, los estadounidenses nos levantaríamos y eliminaríamos esa amenaza”.

Mientras la conversación continuaba examinando la política exterior de la administración Trump, Flood también pareció defender las acciones de la administración en Irán.

“Necesitamos terminar el trabajo. No podemos tolerar a un régimen que en los últimos 12 meses ha matado a 45,000 de sus propios ciudadanos. Eso está mal. Debemos tener claridad moral aquí”, dijo. “Apoyo a Israel”.

Mientras Trump asiste a la Cumbre de la OTAN en Turquía, Flood dijo que apoya plenamente la alianza, declarando que “ha contribuido en gran medida a la seguridad del mundo. Creo que son una parte importante de nosotros”.

Flood recibió una respuesta más positiva sobre otros temas, como cuando llamó “matón” al presidente ruso Vladimir Putin y expresó su apoyo a Ucrania. También recibió aplausos cuando expresó su confianza en que el proyecto de ley de vivienda bipartidista que actualmente está en el escritorio de Trump se convierta en ley.

“Si [Trump] no lo firma, se convierte en ley, y la buena noticia es que es probable que sea una ley pública la próxima semana”, dijo. “En eso me estoy enfocando: resultados bipartidistas sensatos”.

Sin embargo, cuando Flood mencionó el One Big Beautiful Bill Act, que incluye recortes masivos a beneficios gubernamentales como Medicaid y asistencia alimentaria SNAP, la audiencia abucheó ruidosamente. Varios electores expresaron su preocupación por perder los beneficios de SNAP bajo la nueva ley.

“Quiero que las personas con inseguridad alimentaria reciban recursos. También quiero que las personas capaces y que pueden trabajar lo hagan. Si no trabajas, no deberías esperar atención médica gratuita”, dijo Flood.

Los comentarios de Flood sobre Medicaid llevaron a un miembro de la audiencia a gritar “graven a los ricos” en respuesta.