Wilson hace cambio de Leeds tras salida de Fulham

Harry Wilson es un jugador del Leeds United tras su salida del Fulham al finalizar su contrato.

Gran parte de la conversación en torno al Fulham la temporada pasada se centró en si Wilson optaría por extender su estadía, ya que estaba en su último año.

A pesar de que los Cottagers le ofrecieron un nuevo contrato, Wilson decidió no quedarse y ha firmado un contrato de cuatro años con el Leeds.

Se rumoreaba que Aston Villa y Everton también estaban interesados en su firma, pero Wilson eligió al Leeds, que intentó ficharlo el verano pasado, aunque el traspaso se derrumbó en el último día de plazo.

Wilson estuvo directamente involucrado en 17 goles de la Premier League en 2025-26 (10 goles, siete asistencias).

Es la cifra más alta por un jugador de los Cottagers en una sola campaña de primera división desde Dimitar Berbatov en 2012-13 (18).

El internacional galés disputó 36 partidos de la Premier League la temporada pasada y terminó como el máximo goleador del Fulham, anotando su cantidad de solo 5,8 goles esperados (xG).

También tuvo más disparos (78) y más intentos a puerta (25) que cualquiera de sus compañeros de equipo, mientras que solo Alex Iwobi (44) creó más oportunidades que Wilson (39).

Wilson es la primera incorporación del Leeds en esta ventana de transferencias, mientras que los Whites también han sido vinculados con movimientos por Shea Charles del Southampton y Julian Brandt, otro agente libre.

[Contexto: Harry Wilson dejó el Fulham para unirse al Leeds United después de firmar un contrato de cuatro años. Es la primera incorporación del Leeds de la temporada.] [Datos verificados: Wilson estuvo involucrado en 17 goles en la temporada pasada y fue el máximo goleador del Fulham con 10 goles. Su fichaje por el Leeds fue confirmado a través de un tuit oficial del club.]