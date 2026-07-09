El domingo del Super Bowl, antes de que Bad Bunny subiera al escenario en el estadio Levi’s, prominentes republicanos ya habían denunciado la decisión de la NFL de contratarlo. El presidente Trump comentó: “Nunca oí hablar de él. No sé quién es”. Turning Point USA organizó una emisión competitiva llamada “El Show del Medio Tiempo Todo Americano”. La FCC recibió más de 2,000 quejas sobre la presentación, criticando la coreografía y las letras de Bad Bunny. El miércoles por la mañana, la Academia de Televisión otorgó a Benito Antonio Martínez Ocasio nueve nominaciones a los premios Emmy, más que cualquier otro show de medio tiempo de Super Bowl en la historia. El récord lo mantenía previamente Lady Gaga, quien casualmente fue una presentadora invitada en el ahora histórico show de Ocasio.

El show de medio tiempo de Apple Music Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny recibió nominaciones para Mejor Especial de Variedades (En Vivo), Mejor Dirección para un Especial de Variedades, Mejor Diseño de Producción para un Especial de Variedades, Mejor Coreografía para Programación de Variedades o Realidad, Mejor Estilismo para un Programa de Variedades, No Ficción o Realidad, Mejor Diseño de Iluminación/Dirección de Iluminación para un Especial, Mejor Dirección Musical, Mejor Mezcla de Sonido para una Serie o Especial de Variedades, y Mejor Dirección Técnica y Trabajo de Cámara para un Especial. Bad Bunny está nominado dos veces en la categoría de Mejor Especial de Variedades (En Vivo) – una vez como intérprete y otra como productor, incluido bajo su nombre legal Benito Antonio Martínez Ocasio.

El récord anterior de más nominaciones a los Emmy recibidas por un show de medio tiempo de Super Bowl era de seis, establecido por la presentación de Lady Gaga en el Super Bowl LI de 2017. Lady Gaga también fue invitada en el show de Bad Bunny este año, junto a Ricky Martin. El show de medio tiempo es la séptima actuación consecutiva de medio tiempo de Super Bowl en recibir una nominación para Mejor Especial de Variedades (En Vivo), una racha que comenzó casualmente en el 2020, cuando Bad Bunny apareció como invitado junto a Shakira y Jennifer Lopez.

La presentación en sí ya era histórica antes de las conversaciones sobre premios. Fue la primera presentación de medio tiempo de Super Bowl encabezada por un artista latino solista y la primera realizada casi enteramente en español. No terminó con una canción, sino con una frase: pantallas en el estadio que leían “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, y Bad Bunny cerrando con las palabras “Juntos, somos América”.

Las nominaciones llegan cinco meses después de que Bad Bunny ganara tres premios Grammy en la 68ª Entrega Anual de los Premios Grammy – Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana por “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana”, y Mejor Interpretación de Música Global por “Un Día”. “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana” fue el primer álbum en español en ganar el Álbum del Año en la historia de los Grammy. Una victoria en los Emmy en septiembre lo llevaría a dos de los cuatro premios necesarios para alcanzar el estatus de EGOT. Los 78º Premios Emmy se celebrarán el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, presentados por Mariska Hargitay.