Justin Bieber se une a Madonna, Shakira y BTS en el espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA

Justin Bieber se ha unido a la lista repleta de estrellas de artistas de medio tiempo quien cerrará el Mundial de 2026 en Nueva York.

La estrella del pop canadiense actuará junto a Madonna, Shakira y el conjunto de K-pop BTS durante el primer espectáculo de medio tiempo estilo Super Bowl del torneo el 19 de julio.

Burna Boy, Gustavo Dudamel y el coro de PS22 con Coldplay y los muppets de Barrio Sésamo también aparecerán durante el set de 11 minutos, que apoya el Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA.

“La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa puede hacerlo”, dijo Bieber.

En la primavera, el cantante de Yukon and Peaches regresó al escenario con un set lleno de nostalgia en el festival Coachella en California, su mayor show en vivo en cuatro años después de cancelar su gira mundial Justice debido a problemas de salud.

El músico de 32 años pasó gran parte del concierto de abril sentado frente a una computadora portátil y cantando videos musicales de YouTube de sus éxitos más antiguos, como Baby, Never Say Never, One Time y Beauty and the Beat.

El espectáculo de medio tiempo de la FIFA ha sido curado por Chris Martin de Coldplay y recaudará dinero para el Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que trabaja para recaudar 100 millones de dólares (73 millones de libras esterlinas) para niños de todo el mundo.

La estrella pop colombiana Shakira y el músico nigeriano Burna Boy, que estuvieron entre los artistas que abrieron el torneo en los tres países anfitriones de América del Norte, también regresarán juntos al escenario.

Su éxito mundial Dai Dai ha dominado las listas musicales y se ha convertido en un elemento fijo en los partidos desde que se lanzó el torneo el 11 de junio.

El torneo más grande de la historia comenzó con 48 equipos jugando en México, Canadá y Estados Unidos, pero desde entonces los equipos nacionales de los tres países anfitriones han sido eliminados.

Quedan ocho equipos mientras se reanudan los cuartos de final el jueves, cuando Francia se enfrente a Marruecos en Boston.

España y Bélgica se enfrentan en Los Ángeles el viernes y Noruega e Inglaterra se enfrentan en Miami el sábado. Argentina, campeona mundial defensora, también jugará contra Suiza en Kansas City el sábado.

El argentino Lionel Messi lidera la carrera por la Bota de Oro del torneo con ocho goles y ya ha hecho historia varias veces a lo largo de las semanas.

Lo siguen Kylian Mbappé de Francia y Erling Haaland de Noruega, quienes tienen siete goles, y el inglés Harry Kane, que tiene seis.