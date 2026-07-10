Estaciones de servicio con descuento promovidas por Trump alimentan un misterio y preguntas

El presidente Donald Trump elogió a principios de este mes a un “minorista muy inteligente” llamado Freedom Fuel Network en el área de Filadelfia por bajar voluntariamente el precio de la gasolina a $3.47 por galón, por debajo del promedio estatal en unos 50 centavos. Mientras la red lista 25 estaciones de gas en Pennsylvania y Nueva Jersey, una revisión de registros públicos encontró poca información sobre Freedom Fuel Network, y analistas de la industria han expresado dudas sobre si las estaciones podrían vender combustible a ese precio de manera rentable, describiendo el modelo de negocio como “lanzarse por un precipicio”. “El presidente Trump está liderando el esfuerzo para reducir los precios de la gasolina este verano, poniendo más dinero en tu bolsillo,” dijo la Casa Blanca en redes sociales, indicando que las estaciones están “bajando el precio en la bomba a $3.47 para nuestro 47o presidente”. Según datos de la industria revisados por ABC News, vender gas a ese precio, bajo las condiciones del mercado actual, probablemente eliminaría cualquier beneficio y potencialmente costaría a las 25 estaciones participantes más de un cuarto de millón de dólares cada mes. Freedom Fuel Network no ha revelado públicamente su estrategia comercial, y al menos dos importantes compañías petroleras se han distanciado de la operación promovida por la Casa Blanca. Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a ABC News que Freedom Fuel Network es una empresa privada no asociada con el presidente, que “simplemente está reduciendo su margen para hacer que los precios en la bomba sean más asequibles para los conductores en Philadelphia y Nueva Jersey”.

[Contexto: Trump elogió a Freedom Fuel Network por reducir los precios de la gasolina, pero analistas de la industria cuestionan la viabilidad de este modelo de negocio.]

[Verificación de los hechos: La Casa Blanca asegura que la empresa no tiene relación con el presidente ni ha recibido financiamiento de la Administración.]

[Contexto: Los precios del petróleo han aumentado debido al conflicto en Irán, lo que ha generado críticas por parte de Trump hacia las grandes compañías petroleras.]

[Verificación de los hechos: Freedom Fuel Network no tiene una empresa registrada en Pennsylvania o Nueva Jersey, pero una entidad con base en Delaware solicitó una marca registrada el mismo día que Trump promocionó la red de gasolina con descuento en redes sociales.]

[Contexto: El Departamento de Justicia anunció que está monitoreando los mercados petroleros y los precios de la gasolina y tomará medidas para detener la conducta ilegal que contribuye a los altos precios de la gasolina.]