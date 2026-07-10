Yungblud A regañadientes cancela la actuación en el Festival de Música Cowboys: Trabajando en mí mismo

Yungblud se ha “retirado de manera” de su actuación en un festival de música canadiense este fin de semana, ya que su equipo de gestión “tomó la decisión” de sacarlo del festival.

“A toda mi familia en Canadá, pido disculpas por no estar allí con todos ustedes este fin de semana – actualmente estoy en un lugar donde estoy trabajando en mí mismo y tomando tiempo libre en casa en el Reino Unido”, dijo el cantante en un comunicado.

“Estoy tomando esto extremadamente en serio y enfrentándome de frente a lo que está sucediendo por el bien a largo plazo”, continuó. “Nunca daré nada por sentado y los veré pronto. Los quiero a todos”.

Yungblud tenía programado actuar este domingo 12 de julio en el Cowboys Music Festival de Calgary, la última parada en su gira mundial 2026 Idols World Tour. Según el equipo de gestión del cantante, no se espera que Yungblud pierda más actuaciones próximas en su gira, que se reanuda el 28 de julio en Indianápolis. “Lamentamos cualquier decepción que esto pueda causar, estas no son decisiones que tomamos a la ligera”, agregó la gestión de Yungblud.

A principios de esta semana, el cantante compartió una publicación vulnerable en redes sociales donde se abrió sobre acusaciones de ser un “complot de la industria”. Artistas como SZA, Scott Ian de Anthrax, y más comentaron en su publicación, brindándole apoyo.

“Nuestros pensamientos están con Dom (YUNGBLUD). Le enviamos todo nuestro amor y apoyo, y le deseamos nada más que lo mejor en este momento”, dijo el festival en un comunicado. “Queremos que sepa y sienta el verdadero amor que tiene aquí en Canadá”.