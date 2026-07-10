España lucha contra un incendio forestal mortal en medio de una ola de calor

Al menos 12 personas murieron en un incendio forestal en la región de Almería, en el sur de España, dijeron las autoridades el viernes, mientras una ola de calor abrasadora se extiende por la región.

Seis personas habían muerto en una aldea de Bedar hasta el jueves por la tarde, y algunos de los cuerpos fueron encontrados atrapados en vehículos. Desde entonces se han descubierto seis cadáveres más en Los Gallardos, dijo el gobierno regional de Andalucía en un comunicado el viernes por la mañana.

El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, calificó la situación de “una tragedia sin precedentes”.

“No hay palabras para tanto dolor. Es una noticia terrible, y hoy el corazón de todos los andaluces está de luto”, afirmó tras conocerse la nueva cifra de muertos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su tristeza por las muertes en una publicación en X.

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Por su parte, Sanz instó a los vecinos a evitar las zonas impactadas, no correr riesgos y elegir vías de escape previa coordinación con los servicios de emergencia.

“La prioridad absoluta en este momento es salvar vidas, y para eso todos los servicios operativos están trabajando incansablemente para lograrlo”, afirmó.

Otros residentes heridos han sido tratados por quemaduras leves y problemas respiratorios derivados de la inhalación de humo.

Los servicios de emergencia de España combaten las llamas

Las autoridades han movilizado a unos 150 efectivos de la unidad militar de emergencia para frenar la propagación del fuego.

Se unen a otros 150 bomberos respaldados por cinco camiones de bomberos, técnicos de extinción de incendios y unidades médicas.

Residents of several neighborhoods, including Almocaizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, and El Pinar, had been evacuated.

¿Qué causó el incendio forestal?

Anteriormente, los testigos dijeron a las autoridades que el incendio pudo haber comenzado después de que cayera una línea eléctrica, encendiendo la vegetación seca.

Las autoridades no han confirmado si esta fue la causa del incendio.

España, entre otras naciones europeas, se enfrenta a una ola de calor con temperaturas abrasadoras que han provocado avisos meteorológicos naranjas en los últimos días. Ese es el segundo nivel más alto de alerta, lo que indica un peligro significativo.

Las altas temperaturas secan la vegetación, aumentando el riesgo de incendios forestales.

En mayo, Sánchez había dicho que España lanzaría este año la mayor respuesta a incendios forestales de su historia.

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España registró en 2025 el peor incendio forestal de su historia reciente, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, que quemó más de 393.000 hectáreas (971.000 acres), o aproximadamente tres veces el tamaño de Los Ángeles, EE. UU.

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Editado por: Sean Sinico