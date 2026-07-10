Didier Deschamps elogia la consistencia de Francia: Estamos exactamente donde queríamos estar

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, elogió la consistencia y la astucia en torneos del equipo después de que Les Bleus avanzaran a su tercera semifinal consecutiva de la Copa del Mundo, poniendo fin a la histórica carrera de Marruecos en Boston.

Un tenso choque en cuartos de final se abrió completamente en la segunda mitad, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé sellando una cómoda victoria por 2-0 para los favoritos del torneo.

Mbappé falló un penal en un primer tiempo sin goles antes de anotar un brillante octavo gol del torneo para ponerse en la cima de la clasificación de la Bota de Oro.

“Son tres (semifinales) seguidas, es bueno”, dijo el entrenador de Francia, Deschamps. “Parece lógico y natural, pero aún así hay que hacer el trabajo. Fue complicado, el penal… cuando es Kylian. Él nunca tiene dudas”.

“Pero estamos exactamente donde queríamos estar”, dijo Deschamps, quien sustituyó a Mbappé al final del partido después de un golpe en su tobillo. “Estamos dando otro paso adelante hoy, encontrándonos una vez más en las últimas cuatro. Muestra que estamos en la pelea”.

Francia, que ha mantenido su portería a cero en los tres partidos de eliminación directa, se mostró más hambrienta que Marruecos en una repetición de la semifinal de la Copa del Mundo de 2022, con Marruecos, que buscaba llegar por segunda vez consecutiva a las semis, extrañando gravemente al delantero Ismael Saibari lesionado y sin lograr un disparo a puerta hasta el minuto 84.

Mbappé se recuperó de un penal fallado en la primera mitad, que vio su disparo detenido por Yassine Bounou, para romper el empate con un brillante esfuerzo individual en el minuto sesenta antes de que Dembélé sentenciara el partido seis minutos después.

“Estamos muy decepcionados, queríamos avanzar”, dijo el entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi.

“Tenemos que reconocer que Francia es un gran equipo con excelentes jugadores. Francia tuvo las mejores oportunidades de gol. Nos faltaron ideas y frescura, y tenemos que aceptar esta derrota”.

“Hoy Francia fue más fuerte, pero somos capaces de competir y progresar y tal vez eliminarlos en cuatro años”, dijo Ouahbi. Marruecos será coanfitrión de la Copa del Mundo de 2030 junto con España y Portugal.

Para Francia, el enfoque se centra instantáneamente en la recuperación y la preparación para un choque de semifinales emocionante contra España o Bélgica en Dallas el martes por la noche. A pesar de un susto de tobillo tardío, Mbappé sigue completamente enfocado en llevar a Les Bleus a un histórico tercer título mundial.

“¿Una misión? No lo sé, pero no podemos permitirnos relajarnos”, dijo Mbappé.

“Aún queda un largo camino por recorrer y lo que viene por delante es aún más difícil, pero nos recuperaremos bien”.