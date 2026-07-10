¿Cuánto vale un complejo deportivo para Huntington Beach?

Los líderes de Huntington Beach están elaborando un plan para reformar el complejo deportivo de la ciudad, pero hay algunas dudas sobre cuánto tiempo llevará hasta que genere ingresos fiscales ante un déficit.

El impulso se produce mientras los líderes de Surf City están buscando formas de aumentar los ingresos, como vender anuncios en la playa, mientras luchan con un déficit presupuestario estructural de $15,6 millones este año, una de las muchas ciudades del Condado de Orange que luchan por equilibrar las cuentas municipales.

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Los líderes de la ciudad dicen que uno de los próximos pasos para atraer más visitantes y dinero es renovar el complejo deportivo Huntington Beach en Goldenwest Street y Talbert Avenue.

Los funcionarios están considerando colocar césped en los campos y construir jaulas de bateo e instalaciones de entrenamiento cubiertas con alta tecnología.

“Este es uno de los mayores activos que poseemos y que realmente queremos hacer bien”, dijo el alcalde Casey McKeon en la reunión del consejo del 7 de julio. “No hay ninguna razón por la que nuestro complejo deportivo no deba ser el mejor de California, el país”.

Si bien todos los miembros del consejo estuvieron de acuerdo en que la idea necesitaba más trabajo, algunos miembros del consejo cuestionaron si valía la pena seguir adelante en medio de preguntas sobre cuánto dinero podría ganar la ciudad.

Según el acuerdo actual, las ganancias del complejo se dividen: el 84% se destina a Huntington Beach Sports Complex Partners, su contratista que administra el complejo, y el 16% restante se destina a la ciudad.

Son los mismos contratistas que también enfrentaron rechazo el año pasado por una propuesta para vender alcohol en el parque junto a los parques infantiles, que fue aprobada por los líderes de la ciudad pero aún no se ha implementado.

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Para financiar las renovaciones, el contratista está pidiendo a la ciudad que aporte más de $14 millones para ayudar a pagar las mejoras y renunciar a algunos de sus ingresos de las instalaciones; el contratista recibirá el 85% de las ganancias y el 15% se destinará a la ciudad según la nueva propuesta.

La ciudad también pagaría aproximadamente otro millón de dólares para reemplazar el sistema de iluminación existente con luces LED, algo que ya están en proceso de hacer, y más del doble de sus costos de paisajismo para aumentar la calidad de los campos.

Los funcionarios planean financiar el resto del acuerdo a través de socios privados que cubrirían aproximadamente $4 millones, y afirmaron que el acuerdo le reportaría a la ciudad aproximadamente $745,000 al año.

Gran parte de la presentación en la reunión del consejo del martes fue realizada por el contratista, no por el personal de la ciudad.

Pero los concejales Chad Williams y Andrew Gruel cuestionaron cuánto dinero ganaría realmente la ciudad, Williams destacó los otros gastos de la ciudad en el sitio y Gruel señaló que su inversión inicial no se recuperaría en los 20 años de ingresos.

“El dinero que invertimos aumenta los ingresos y todavía tenemos resultados negativos en lo que de otro modo invertiríamos”, dijo Gruel. “El dinero que regresa a la ciudad y al programa de capital sigue siendo neto negativo”.

Williams también destacó una serie de preocupaciones con el proyecto y pidió a la comisión de finanzas que eche otro vistazo antes de seguir adelante.

“Estoy buscando transparencia”, dijo Williams. “Puede que parezca un riguroso en este momento, y estoy escuchando algunos murmullos a mi derecha, pero esta es una inversión enorme… tomémonos nuestro tiempo y pensemos en ello”.

La concejal Gracey Van Der Mark también expresó su preocupación por reemplazar más césped con césped, destacando las preocupaciones sobre el impacto en la salud de los niños que juegan en él.

“Mi preocupación es siempre la misma”, dijo Van Der Mark. “No estoy dispuesto a poner a los niños en riesgo”.

El alcalde Casey McKeon y los concejales Butch Twining y Don Kennedy defendieron el proyecto, y McKeon destacó cómo la ciudad podría ganar dinero adicional a partir de la gente que gasta en áreas alrededor del complejo deportivo.

“Cuando tengas una gran instalación, que será, atraerás torneos de todo el país”, dijo Kennedy. “Si alguien me va a ayudar a ganar mucho dinero, tengo que devolverle algo, y lo que doy me ayuda a mejorar mi propio activo, realmente no lo veo como una inversión”.

Los miembros del consejo finalmente acordaron discutir el tema nuevamente en agosto y ordenaron a la comisión de finanzas que también examinara el acuerdo propuesto antes de esa fecha.

“Estoy bastante seguro de que hay una manera de profundizar en el modelo, creo que se están quedando cortos en sus proyecciones de ingresos”, dijo McKeon. “Sigamos avanzando”.

Noah Biesiada es reportero de Voice of OC. Contáctelo en nbiesiada@voiceofoc.org.

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