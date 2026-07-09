Los bombardeos comenzaron a caer desde drones del cartel a las 6 a.m. el miércoles, justo cuando el sol se alzaba sobre las montañas del centro de México. El grupo de comunidades rurales conocido como Guajes de Ayala, ahora bajo asedio, había pasado semanas advirtiendo a las autoridades en el estado de Guerrero sobre las crecientes amenazas del cartel invasor, La Nueva Familia Michoacana. Pero sus llamados de ayuda quedaron sin respuesta, ya que las celebraciones del Mundial envolvían ciudades importantes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Ahora, todo lo que Marilu Solorio, de 24 años, podía hacer era esconderse en una clínica médica abandonada cercana, junto con otras 70 mujeres, niños y ancianos, esperando que el constante sonido de explosiones de drones y tiroteos entre el cartel y el grupo de autodefensa de la comunidad terminara. Y cuando lo hiciera, que todos siguieran con vida. “Mientras algunos celebran goles, otros están siendo masacrados por drones que llevan bombas”, dijo Solorio, hablando sobre el torneo de fútbol por teléfono desde su refugio. “En lugar de proteger a las personas en los lugares donde han estado jugando el Mundial, el gobierno de México debería proteger a personas como nosotros, que nunca han hecho nada malo.”

Las fuerzas mexicanas se concentraron en los centros del Mundial Mexicano Las autoridades mexicanas negaron rápidamente los ataques en Guerrero, a pesar de videos transmitidos en directo por lugareños que mostraban disparos y humo que se alzaba desde puestos de observación en las montañas establecidos por los residentes para vigilar signos de presencia del cartel. Los ataques llegaron en un momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha pasado meses luchando por abordar la violencia criminal endémica en México.

(si es necesario) Contexto: La violencia en México ha disminuido marcadamente bajo la administración de Sheinbaum.

(se puede verificar) Fact Check: Sin embargo, la presión ha aumentado sobre ella durante el último año debido a la proyección de seguridad y estabilidad que México buscaba para el Mundial, así como las amenazas de Trump de tomar medidas militares contra los carteles y otras rupturas políticas internas.

(se puede verificar) Fact Check: La Embajada de EE. UU. en México advirtió a los estadounidenses sobre los riesgos de viajar a México antes del Mundial.

México intensificó la seguridad en los centros del Mundial, desplegando 100,000 fuerzas de seguridad principalmente en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Sin embargo, la violencia acompañó al torneo cuando cinco oficiales de policía mexicanos fueron abatidos y otros cinco resultaron heridos en el estado de Michoacán en vísperas del partido inaugural en la Ciudad de México. Aun así, la etapa de la competencia en México, que concluyó el domingo, terminó sin incidentes de seguridad importantes.

Mientras los fanáticos del fútbol llenaban las calles de las principales ciudades para celebrar el deporte y los memes de patos vistiendo camisetas de México inundaban las redes sociales, la violencia en muchas partes del país continuaba.

(se puede verificar) Fact Check: David Saucedo, analista de seguridad mexicano, dice que los ataques como los de Guajes de Ayala y otras áreas asoladas por la violencia del cartel son el resultado de la estrategia de seguridad del Mundial por parte del gobierno.

– (se puede verificar) Fact Check: Saucedo mencionó que se dejaron desprotegidas a varias regiones no sede del Mundial al enfocarse en las ciudades anfitrionas. Existen varios incidentes recientes de violencia en otras partes de México.

(se puede verificar) Fact Check: Los enfrentamientos en Sinaloa dejaron varios muertos, y en Veracruz, se encontró el cuerpo de un periodista secuestrado. También se encontraron ocho cuerpos en Chiapas con mensajes del cartel.

(se puede verificar) Fact Check: La comunidad de Guajes de Ayala advirtió sobre un posible ataque, pero no recibió ayuda. Otros eventos recientes en México han planteado dudas sobre la presencia y capacidad de las autoridades para contener la violencia.

El artículo completo de la noticia puede ser leído en el siguiente enlace para más información: [Link de CBS News]