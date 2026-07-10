Los hablantes de inglés sintonizan las transmisiones de la Copa Mundial en español

Los hablantes de inglés sintonizan las transmisiones de la Copa Mundial en...

MIAMI (AP) – Ashleigh Hallam enseña inglés como segundo idioma en su biblioteca local en Indiana. Ahora, el fútbol está enseñándole español como segundo idioma.

Para ella, este Mundial no podría tener más sentido.

Hallam está entre un número considerable de personas angloparlantes en los Estados Unidos que están haciendo algo estos días que podría considerarse un poco sorprendente: están viendo las transmisiones de los partidos del Mundial en español en Telemundo, aunque tengan poca idea – o en algunos casos, ninguna idea – de lo que están diciendo los locutores.

“No puedo entender realmente todo lo que están diciendo en Telemundo porque hablan en español,” dijo Hallam. “Pero entiendes lo que está pasando.”

La matemática es simple. Las cifras del censo muestran que aproximadamente el 20% de los EE. UU. es hispano, sin embargo, Telemundo señala las calificaciones de Nielsen para mostrar que aproximadamente la mitad de los espectadores del Mundial en los EE. UU. han visto al menos una parte de algunos partidos en español. Cada partido del torneo ha estado disponible para los espectadores en EE. UU. en inglés en Fox o FS1, en Telemundo o Universo en español, y hay opciones de transmisión como Fox One o Peacock.

Entre las razones comúnmente citadas por los espectadores que hablaron con The Associated Press en los últimos días: una fascinación con la famosa llamada de gol de Andrés Cantor de “¡goooooool!”. Telemundo no interrumpe para comerciales (como hace Fox) durante las tan criticadas pausas de hidratación. Las transmisiones, algunos simplemente encuentran, son más entretenidas. Y en otros casos, es una decisión basada en costos: Peacock, que incluye Telemundo, tiene un precio más bajo que Fox One.

Fútbol como un lenguaje global, trascendiendo un vocabulario limitado

Jackson Braunius es un nativo de Michigan que vio un partido de EE. UU. la semana pasada desde un asiento en un bar en un restaurante de Miami Lakes, Florida. Dijo que apenas habla español – “Sé ‘cerveza’,” dijo, tocando su vaso de cerveza – pero no le importaba ver en Telemundo en absoluto.

“Resolví la ciencia aquí,” dijo Braunius. “Cuando no están hablando muy fuerte, no está pasando nada. Cuando se ponen fuertes, hay una oportunidad. Cuando se ponen muy fuertes, probablemente vaya a haber un gol.”

El comediante Trevor Noah ha estado organizando fiestas de observación del Mundial en YouTube. Ha cambiado a las transmisiones en español, y el problema de las pausas de hidratación fue una gran parte de esa decisión.

“Estamos viendo a los jugadores en la cancha discutiendo lo que está pasando. Ves qué entrenador está más estresado. Algunos jugadores se dan palmaditas en la espalda. Esto es parte del juego,” dijo Noah en uno de sus streams de YouTube. “Siento que cuando cortas a los anuncios, pierdes esto – pierdes el estrés, pierdes la alegría, la anticipación. Así que, un saludo de nuevo, Telemundo: Realmente, realmente increíble cobertura.”

Telemundo está escuchando los elogios, y ha agradecido a los hispanohablantes – así como a Noah directamente – por elogiar su cobertura.

La buena noticia para todos es que parece haber suficientes espectadores en este momento. Y el éxito de este torneo podría llevar a una guerra de ofertas por el Mundial de 2030, con algunos informes indicando que los derechos de televisión tanto en inglés como en español se empaquetarán juntos en ese trato. Esa no fue la caso para este Mundial.

Fox Sports dijo que el partido Bélgica-Estados Unidos del lunes por la noche tuvo un total de audiencia máxima de alrededor de 41 millones en un momento, convirtiéndolo en la “transmisión de fútbol más vista en la historia de EE. UU.,” dijo la cadena. En otras palabras, el último partido de EE. UU. en este Mundial tuvo más espectadores que cualquier otra cosa en este país desde el Super Bowl – con al menos 45 millones de espectadores, en promedio, entre Fox (33 millones) y Telemundo (estimado en 12 millones). El Super Bowl más reciente atrajo en promedio alrededor de 125 millones de espectadores, según datos de Nielsen.

Los anglófonos se enganchan a Telemundo

William Kennedy de Miami está casado con una mujer colombiana, cuyo idioma nativo es el español. Dice que sólo sabe lo suficiente de español como para poder pedir comidas en los restaurantes. Y sin embargo, se encuentra a menudo viendo partidos del Mundial en Telemundo.

Si Colombia estaba jugando, la casa Kennedy estaba viendo Telemundo. Si Colombia – que fue eliminada en penales por Suiza el martes – no estaba jugando, Kennedy se encontraba usualmente yendo a Telemundo de todos modos.

“Cuando los comentaristas estadounidenses hacen el juego, no sé qué partido están viendo. Simplemente no lo sé,” dijo Kennedy. “Prefiero obtener la emoción en español porque esencialmente lo que sucede es que están hablando, luego están hablando muy rápido, y luego se ponen fuertes y tu cerebro simplemente piensa, ‘Oh, algo está pasando’ – incluso si no sé qué está pasando.”

Hallam – quien encuentra que el Mundial ha sido una gran manera de vincularse aún más con sus estudiantes de habla española – se convirtió en una gran aficionada al fútbol hace unos años, cuando su hija decidió que quería jugar en una liga recreativa para niños de primaria. La liga necesitaba entrenadores, así que Hallam literalmente sacó un libro de “entrenamiento para principiantes” y comenzó a enseñarse el juego.

Siguió entrenando a su hija hasta la preparatoria. Ahora, está enganchada al fútbol y enganchada a las transmisiones de habla hispana – y planea seguir viendo, incluso cuando termine el Mundial.

“Es muy reconfortante,” dijo Hallam. “Realmente lo hemos disfrutado y espero que podamos seguir haciéndolo. El próximo Mundial, lo vamos a ver así.”

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Lamy reportó desde Indianápolis.

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