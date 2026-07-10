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Se reportan récord de avistamientos de tiburones en una popular playa de Nueva York

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Gabriel Sánchez
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Se reportan récord de avistamientos de tiburones en una popular playa de Nueva York

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Historia principal

Se están reportando avistamientos récord de tiburones en una popular playa de Nueva York. Se produce cuando las autoridades locales amplían la vigilancia, especialmente mediante drones. Informes Steven Romo de NBC News.10 de julio de 2026

  • Los agricultores obtienen acceso a herramientas de reparación de equipos críticos en el asentamiento de John Deere

    03:12

  • Ahora jugando

    Se reportan récord de avistamientos de tiburones en una popular playa de Nueva York

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