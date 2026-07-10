Solo quiero saber si ha causado mi cáncer: la vida a la sombra de la fábrica de Pfas de Lancashire.

“Todo lo que quería se estaba cumpliendo finalmente. Una casa, un cambio de trabajo y casarme,” dice Liz Hurst, mirando hacia el mar en una tarde calurosa en Blackpool.

Pero de repente, todo se detuvo de golpe. Hace quince años, a los 32 años, a Hurst le diagnosticaron cáncer de riñón.

“Los médicos me dijeron que no sabían por qué lo había desarrollado, dijeron que era muy inusual para alguien de mi edad y sexo,” dice.

El mes pasado, un estudio encargado por el gobierno encontró tasas de cáncer de riñón más altas de lo esperado en las cercanías de la planta de fabricación de AGC Chemicals Europe en Thornton-Cleveleys, una ciudad al norte de Blackpool donde Hurst vivía hasta hace poco.

Entre la década de 1950 y 2012, la instalación emitió unas 49 toneladas del químico carcinogénico PFOA.

PFOA, ácido perfluorooctanoico, es un tipo de PFAS que la investigación internacional ha relacionado con el cáncer de riñón. PFAS, siglas de sustancias per- y polifluoroalquiladas, son comúnmente conocidas como químicos eternos porque no se descomponen en el medio ambiente. La fábrica de Thornton-Cleveleys, comprada por AGC Chemicals Europe en 1999, utilizaba PFOA para fabricar PTFE, politetrafluoroetileno, otro tipo de químico eterno utilizado para hacer recubrimientos antiadherentes. El PFOA fue prohibido a nivel mundial en 2020.

A pesar de las tasas más altas, el estudio en Thornton-Cleveleys no encontró evidencia de un cúmulo de cáncer o de ninguna asociación ambiental para las tasas elevadas de cáncer de riñón, y no fue posible saber si el cáncer de una persona fue causado por su exposición al PFOA. Sin embargo, expertos de renombre mundial han calificado los hallazgos del estudio como una “fuente principal de preocupación” y creen que se necesita una mayor investigación, incluidas pruebas de sangre.

Hurst dice que AGC Chemicals Europe tuvo un papel destacado en su vida mientras crecía. Recuerda simulacros regulares de “derrames de nube” en su escuela primaria para prepararse en caso de un derrame químico. También pasó varios veranos trabajando en los laboratorios de la fábrica como joven estudiante de ciencias. “Siempre estaba allí,” dice.

Un portavoz de AGC Chemicals Europe dice que, hasta donde pudo establecer, la empresa no participó en los simulacros.

En medio de la creciente preocupación global por el impacto perjudicial de los químicos PFAS en la salud humana y el medio ambiente, en 2024 el consejo local y la Agencia del Medio Ambiente (EA) iniciaron una investigación sobre las emisiones históricas del sitio. Como parte de esto, se analizó el suelo y los productos locales en busca de PFOA. Después de registrar una contaminación generalizada del suelo, se aconsejó a los residentes no comer huevos puestos en un radio de 1 km de la fábrica y lavar y pelar los productos cultivados en casa.

“Vi un artículo en el periódico local sobre la contaminación y empecé a investigar,” dice Hurst. “Leí sobre qué enfermedades estaban vinculadas a ella y cuando vi el cáncer de riñón, me quedé fría. Solo quiero saber si ha causado mi cáncer.”

Hurst lleva sin cáncer desde 2019 después de que le extirparan el riñón izquierdo.

Mientras los reguladores deciden qué hacer a continuación y los científicos analizan los datos, la vida para aquellos que viven a la sombra de la fábrica continúa.

Durante los últimos cinco años, Alan Hodson, de 61 años, ha tenido una parcela en los terrenos de la fábrica AGC Chemicals Europe. La parcela se ha convertido en su refugio, dice.

“Simplemente me saca fuera durante unas horas,” dice Hodson. “Solo doy vueltas, dejo mis problemas afuera y luego, cuando me vuelvo a casa, mi mente está clara, la nube de mi cerebro se ha disipado.”

El zumbido constante de la fábrica se puede escuchar desde la parcela. Hodson dice que cuestionó su proximidad cuando le dieron las llaves de su parcela, pero asumió que sería seguro. Esto cambió el año pasado cuando un grupo de hombres con chalecos reflectantes llegó a la parcela para probar el suelo y los productos.

Unos meses más tarde, Hodson recibió una carta entregada a mano informándole que su remolacha contenía el nivel más alto de PFOA de todos los productos analizados. No hay un “nivel seguro” de PFOA en el suelo o los alimentos en el Reino Unido. Pero una muestra de suelo de la parcela tenía siete veces el nivel guía de Bélgica para PFOA en el suelo.

La EA ha recomendado que la parcela se clasifique oficialmente como terreno contaminado tras concluir que cumple con los criterios legales. Debido a los posibles riesgos para la salud humana, el consejo local le ha dicho a Hodson que no tiene otra opción que cerrar toda la parcela y que pronto cambiarán las cerraduras.

Hodson ha pasado las últimas semanas limpiando su parcela. “Las fresas allí, los pájaros se las han comido,” dice, señalando un banquillo en el que se construyó cuando se enteró por primera vez de la contaminación. “Hay cosas en las que he gastado dinero, cosas que he cultivado desde semillas que simplemente he tirado.”

“Es como si tuviera un par de botas de agua de plomo,” dice. “No he estado durmiendo. Solo pienso en todo el tiempo que he pasado aquí, podría haber estado haciendo algo más. Es tiempo desperdiciado. Solo quiero otra parcela.”

Sam Hammond, de 48 años, vive al lado de la parcela junto a sus cinco hijos. Descubrió que su jardín está contaminado con PFOA, y a un nivel mucho más alto. Una muestra recolectada en nombre de la EA contenía 40 veces más PFOA que el nivel guía de Bélgica.

El nivel de PFOA en uno de los huevos de pato de Hammond era tan alto que si comiera un huevo a la semana, su exposición a los PFAS excedería el nivel semanal seguro europeo en 10 veces. Hammond y sus hijos han estado comiendo estos huevos todos los días durante años.

Mientras la parcela enfrenta un cierre inminente, a Hammond aún no se le ha informado sobre qué significan los resultados de las pruebas para ella o su hogar.

“Simplemente pienso que es asqueroso que nos hayan dejado en el limbo de esta manera,” dice. “He aumentado mi medicación para la salud mental. Es estresante. Está en mi cabeza cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando intento dormir, no hay escapatoria.”

El consejo de Wyre dijo que todas las agencias involucradas en las investigaciones están comprometidas con la transparencia y la EA planea contactar a los residentes una vez que se lleguen a conclusiones formales.

Un portavoz agregó: “Estamos trabajando estrechamente con nuestras agencias asociadas para garantizar que el proceso avance lo más rápido posible.

“Esta es una investigación compleja, tanto desde una perspectiva científica como en términos del proceso legal que se debe seguir. Por lo tanto, es crítico que se tome el tiempo apropiado para garantizar que todas las decisiones tomadas sean sólidas, basadas en evidencia e incuestionables.”

En los Estados Unidos, la crisis de contaminación por PFAS ha estado en curso durante años, con demandas colectivas que ya han resultado en acuerdos multimillonarios.

Si bien Europa aún no ha visto acciones legales de esa escala, eso podría estar a punto de cambiar. El 8 de julio, los abogados de la ONG de derecho ambiental ClientEarth presentaron una queja al Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el fracaso del gobierno belga en proteger a las personas de la extendida contaminación por PFAS.

En Thornton-Cleveleys, el bufete de abogados Leigh Day ha escrito a AGC Chemicals Europe para decir que está investigando la viabilidad de una reclamación en nombre de Hammond, asociada con la “pérdida de disfrute y uso” de su tierra y posibles lesiones personales. Más de 90 residentes han indicado que están interesados en participar en cualquier acción legal potencial, con 50 accediendo a pruebas de sangre durante el verano.

Hurst dice: “Quiero que la mayor cantidad de personas alrededor de la zona sepa al respecto, para que puedan obtener la atención médica que necesitan. Solo estoy enojada.”

Un portavoz de AGC Chemicals Europe dijo: “Tomamos nuestras responsabilidades con nuestros empleados, nuestra comunidad local y el medio ambiente muy en serio. Si bien no sería apropiado comentar sobre casos individuales o alegaciones, el informe del Grupo de Salud multiagencia concluyó que no había evidencia de un cúmulo estadísticamente significativo de cáncer de riñón, no se agrupaban casos cerca del sitio actual de AGC Chemicals Europe Ltd, y no había indicación de un vínculo con los niveles ambientales.

“Además, hasta donde hemos podido establecer, los “simulacros de derrame de nube” mencionados no implicaban a AGC Chemicals Europe Ltd.”

â€”Análisis de los hechos: El artículo habla sobre las preocupaciones de salud y ambientales relacionadas con la contaminación por productos químicos en Thornton-Cleveleys. Menciona el impacto en la vida de las personas que han estado expuestas y cómo están respondiendo tanto las autoridades como los afectados. â€”Contexto: PFAS es un grupo de productos químicos altamente tóxicos y persistentes en el medio ambiente, lo que plantea riesgos para la salud y el entorno. Su presencia en Thornton-Cleveleys ha generado preocupación en la comunidad. â€”Análisis de los hechos: Se destaca la importancia de investigar los posibles efectos de la contaminación por PFOA en las personas afectadas en la zona. Se mencionan los pasos legales que se están tomando y la preocupación por la seguridad y la salud de los residentes. â€”Contexto: La contaminación por PFAS ha sido un problema global, y ahora los afectados en Thornton-Cleveleys buscan respuestas y acciones para abordar los riesgos para la salud y el entorno. â€”Análisis de los hechos: El artículo explora las implicaciones legales y las posibles reclamaciones asociadas con la contaminación por PFOA en Thornton-Cleveleys. Muestra cómo algunos residentes están buscando justicia y compensación por los daños sufridos. â€”Contexto: La contaminación por PFAS plantea desafíos legales y de responsabilidad para las empresas y los gobiernos, lo que puede resultar en litigios y compensaciones financieras para los afectados. â€”Análisis de los hechos: El artículo destaca las preocupaciones y la incertidumbre de los residentes afectados por la contaminación por PFOA en Thornton-Cleveleys. Muestra cómo la falta de información y las consecuencias para la salud mental son aspectos importantes a considerar en situaciones de este tipo. â€”Contexto: La contaminación por PFAS no solo tiene impactos físicos, sino también emocionales y psicológicos en las comunidades afectadas, lo que puede requerir apoyo y medidas para abordar las preocupaciones y el estrés asociados.