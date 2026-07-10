Jack White se calienta con Frozen Charlotte: Escúchalo ahora

Jack White, el jefe de un sello discográfico, propietario de un negocio y crítico feroz de la administración de Trump, regresa al negocio del rock & roll con “Frozen Charlotte”, su séptimo álbum de estudio.

Lanzado a través de Third Man Records de White, “Frozen Charlotte” se lanzó a la medianoche en plataformas de música digital y contiene el nuevo sencillo “Neighbors Blues”, el enérgico “Dollar Bill” previamente lanzado, y las pistas que interpretó en SNL a principios de este año, “G.O.D. y las costillas rotas” y “Derecho Demonico”.

El miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll presentó la colección de 13 pistas durante la serie en línea gratuita de dos partes Third Man Release Lab, en la cual su equipo revela el proceso de lanzamiento alegremente caótico de su sello.

“Frozen Charlotte” fue producido y mezclado por el nativo de Detroit en el estudio Third Man de White en Nashville con una lista de colaboradores conocidos, incluyendo a Patrick Keeler (batería), Dominic Davis (bajo) y Bobby Emmett (teclados).

White ha reunido a la banda para fechas de gira en América del Norte en apoyo del álbum, que comienza esta noche, 10 de julio, con un espectáculo agotado en The Anthem de Washington, DC, y continúa con una actuación de dos noches en el Coca-Cola Roxy de Atlanta, Georgia, el 20 y 21 de noviembre. Los aspectos destacados incluyen espectáculos de dos noches en una serie de ciudades, desde Brooklyn hasta Chicago, Charlotte y Miami Beach, junto con un espectáculo de alto nivel en el Borderland Festival (19 de septiembre) y el Iron Blossom Music Festival (20 de septiembre).

White y su equipo cruzarán el Atlántico para más fechas de verano y lugares de festivales en el Reino Unido y Europa, incluyendo espectáculos de dos noches en Eventim Apollo de Londres (25-26 de agosto) y en 3Olympia de Dublín (1-2 de septiembre). Luego, una visita a Asia para shows en Seúl, Corea del Sur; Shanghái, China; y Almaty, Kazajistán.

Como seguimiento al nominado al Grammy de White en 2024 “No Name”, “Frozen Charlotte” también está disponible en formatos físicos, incluyendo CD, cassette, vinilo negro estándar, vinilo de edición limitada “Zug Island Blue” (disponible a través de Third Man Records), vinilo de edición limitada “Chrome” (disponible en la gira) y vinilo de edición limitada “Ice Blue” (disponible en tiendas de discos independientes).

Escucha “Frozen Charlotte” a continuación.