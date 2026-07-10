AJ Dybantsa hace declaración en el primer enfrentamiento de la NBA con Darryn Peterson

LAS VEGAS — AJ Dybantsa and Darryn Peterson, the top two picks in a loaded 2026 NBA draft class, will spend much of their careers being compared to one another. Fittingly, in their introduction to the NBA, the two faced off, the first of many post-draft measuring-stick moments between the two sensational talents.

–>

LAS VEGAS – AJ Dybantsa y Darryn Peterson, las dos primeras selecciones en una generación cargada del draft de la NBA de 2026, pasarán gran parte de sus carreras siendo comparados entre sí. Oportunamente, en su introducción a la NBA, los dos se enfrentaron, el primero de muchos momentos de medición posteriores al draft entre los dos talentos sensacionales.

<!–qv q:id=83 q:key=vcaa:

But if Wizards top executive Michael Winger was hoping Thursday night’s Summer League clash would give him added confidence that he got the call right selecting Dybantsa, he had to feel good watching his top pick outduel Peterson in front of a Las Vegas crowd that oohed and aahed at every move the two made.

–>

Pero si el alto ejecutivo de los Wizards, Michael Winger, esperaba que el choque de la Liga de Verano del jueves por la noche le diera mayor confianza en que había acertado al seleccionar a Dybantsa, tenía que sentirse bien al ver a su primera selección batirse en duelo frente a Peterson frente a una multitud de Las Vegas que gritaba y gritaba con cada movimiento que hacían los dos.

<!–qv q:id=86 q:key=vcaa:

This was Dybantsa’s first competitive game played since his record-setting BYU career ended in the first round of the NCAA tournament at the hands of Texas, a fact he reminded the horde of media that surrounded him to get his thoughts on his NBA debut. And outside of a few jump shots that came up frustratingly short, Dybantsa did not look like a player with any rust to shake off. In just 26 minutes, he scored 27 points, getting to the free throw line at will and powering his way to the rim against just about whoever guarded him.

–>

Este fue el primer partido competitivo jugado por Dybantsa desde que su carrera récord en BYU terminó en la primera ronda del torneo de la NCAA a manos de Texas, un hecho que recordó a la horda de medios que lo rodearon para saber su opinión sobre su debut en la NBA. Y aparte de algunos tiros en suspensión que resultaron frustrantemente cortos, Dybantsa no parecía un jugador con óxido del que deshacerse. En sólo 26 minutos, anotó 27 puntos, llegando a la línea de tiros libres a voluntad y abriéndose camino hacia el aro contra casi quien lo defendiera.

<!–qv q:id=89 q:key=vcaa:

Meanwhile, Peterson, who has made a name for himself in part for his epic performances against Dybantsa (see the 61-point outburst in high school or the dominant half in one of the most anticipated college games last season), labored through his Las Vegas debut after dominating the Salt Lake City Summer League last week. He still went for 24 points and flashed some of the effortless scoring that makes him such a tantalizing prospect, but left meat on the bone with missed free throws and layups. He also struggled with Washington’s ball pressure; the Wizards often had guard Jamir Watkins (who was whistled for nine fouls) picking up Peterson before half court, and Peterson’s three-assist, eight-turnover final stat line reflected that.

–>

Mientras tanto, Peterson, quien se ha hecho un nombre en parte por sus actuaciones épicas contra Dybantsa (ver el estallido de 61 puntos en la escuela secundaria o la mitad dominante en uno de los juegos universitarios más esperados la temporada pasada), trabajó duro durante su debut en Las Vegas después de dominar la Liga de Verano de Salt Lake City la semana pasada. Aun así, anotó 24 puntos y mostró algo de esa anotación sin esfuerzo que lo convierte en un prospecto tan tentador, pero dejó carne en el hueso con tiros libres fallidos y bandejas. También tuvo problemas con la presión del balón de Washington; Los Wizards a menudo tenían al guardia Jamir Watkins (quien fue sancionado por nueve faltas) recogiendo a Peterson antes de la mitad de la cancha, y las estadísticas finales de Peterson de tres asistencias y ocho pérdidas de balón reflejaban eso.

<!–qv q:id=8c q:key=vcaa:

“They’re two of the best young players on the planet,” Jazz Summer League head coach Steve Wojciechowski said afterward. “Both kids handled the fire exceptionally well.”

–>

“Son dos de los mejores jugadores jóvenes del planeta”, dijo después el entrenador en jefe de la Liga de Verano del Jazz, Steve Wojciechowski. “Ambos niños manejaron el fuego excepcionalmente bien”.

<!–qv q:id=8j q:key=vcaa:

Neither player delivered a true signature moment in their debut in the summer spotlight, though there were chances. Dybantsa looked to have a breakaway dunk opportunity, but fumbled what was essentially a one-on-zero fast break that could’ve produced quite the highlight. Peterson opted for a rim-grazing soft finish on his lone wide-open transition opportunity of the game. Each star shook a defender nearly out of their shoes to elicit roars from the crowd … but neither made the ensuing open three to really bring the house down. And late in the second quarter, when the gym roared to life as Peterson guarded Dybantsa in an isolation possession with the clock winding down, Dybantsa clanked a pull-up two after creating some space off the dribble.

–>

Ninguno de los jugadores ofreció un momento verdaderamente característico en su debut bajo los reflectores del verano, aunque hubo oportunidades. Dybantsa parecía tener una oportunidad de volcar para escaparse, pero perdió el balón en lo que fue esencialmente un contraataque de uno contra cero que podría haber producido el punto culminante. Peterson optó por un final suave que rozó el aro en su única oportunidad de transición abierta del juego. Cada estrella sacudió a un defensor casi hasta quitarle los zapatos para provocar rugidos de la multitud… pero ninguna logró que los siguientes tres abiertos realmente derribaran la casa. Y al final del segundo cuarto, cuando el gimnasio cobró vida mientras Peterson defendía a Dybantsa en una posesión aislada con el reloj acabando, Dybantsa hizo un doble pull-up después de crear algo de espacio tras el regate.

<!–qv q:id=8m q:key=vcaa:

Still, the two top picks’ scoring exploits were on full display in ways that sometimes have been rare in these much-ballyhooed summer openers. Last year, Cooper Flagg had just 10 points in a stat-sheet-stuffing display in his debut. Two years before that, Victor Wembanyama shot 2 of 13 from the field en route to nine points in his first action with the Spurs. Dybantsa’s 27-point explosion tied a Summer League record for a No. 1 pick’s debut, matching Blake Griffin’s tally.

–>

Aún así, las hazañas anotadoras de las dos primeras selecciones estuvieron a la vista en formas que a veces han sido raras en estos tan publicitados primeros partidos de verano. El año pasado, Cooper Flagg anotó sólo 10 puntos en una exhibición que llenó las hojas de estadísticas en su debut. Dos años antes de eso, Victor Wembanyama acertó 2 de 13 tiros de campo camino a nueve puntos en su primera acción con los Spurs. La explosión de 27 puntos de Dybantsa empató un récord de la Liga de Verano para el debut de una selección número uno, igualando la cuenta de Blake Griffin.

<!–qv q:id=8p q:key=vcaa:

Yet despite that record, Dybantsa, with huge diamond studs in each ear and a baseball cap emblazoned with his new Nike star logo on, would only go as far as to call his debut “solid,” bemoaning too many misses on clean looks. Make a few of those, and Dybantsa’s debut would’ve been all the more eye-popping. He closed the game on the bench, which Wizards coach T.J. Sorrentine attributed to general soreness associated with the lack of competitive action in recent months. That stretch gave the Jazz a window of opportunity to steal the game after trailing essentially the entire way, but 2025 first-rounder Will Riley sealed it with a three-point play in the final minute.

–>

Sin embargo, a pesar de ese récord, Dybantsa, con enormes aretes de diamantes en cada oreja y una gorra de béisbol adornada con su nuevo logo de estrella Nike, sólo llegó a calificar su debut como “sólido”, lamentándose de demasiadas fallas en looks limpios. Si hiciera algunos de esos, el debut de Dybantsa habría sido aún más sorprendente. Cerró el partido en el banquillo, lo que el entrenador de los Wizards, TJ Sorrentine, atribuyó al dolor general asociado a la falta de acción competitiva en los últimos meses. Ese tramo le dio al Jazz una ventana de oportunidad para robarse el juego después de estar perdiendo prácticamente todo el camino, pero Will Riley, seleccionado en la primera ronda de 2025, lo selló con una jugada de tres puntos en el último minuto.

<!–qv q:id=8v q:key=vcaa:

Meanwhile, Peterson attempted to downplay the significance of the showdown of the two top prospects, quipping that he “looks forward to every game we play” without adding too much extra juice to the showdown of two top picks. But after in Salt Lake City, Peterson pointed out that he was sure No. 3 pick Cameron Boozer “probably had an agenda” of wanting to prove those who let him slide to No. 3 wrong, assuredly he’d have liked to pull out the type of epic showing he has against Dybantsa in past matchups.

–>

Mientras tanto, Peterson intentó restar importancia a la importancia del enfrentamiento de los dos mejores prospectos, bromeando diciendo que “espera con ansias cada partido que juguemos” sin agregar demasiado jugo extra al enfrentamiento de dos de las mejores selecciones. Pero después en Salt Lake City, Peterson señaló que estaba seguro de que la selección número 3, Cameron Boozer, “probablemente tenía una agenda” de querer demostrar que aquellos que lo dejaron caer al número 3 estaban equivocados, seguramente le hubiera gustado sacar el tipo de demostración épica que tuvo contra Dybantsa en enfrentamientos pasados.

<!–qv q:id=8y q:key=vcaa:

Still, Peterson has done plenty in a Jazz uniform for Utah fans to be excited about the future. In that matchup with Boozer, his 25 points and 12 assists had Utah salivating over the long-term potential of his partnership with fellow rising star Keyonte George. George has been heavily involved with the Jazz Summer League team, even petitioning the NBA to be allowed to serve as an assistant coach for Thursday’s game before eventually being rebuffed. Peterson called George his “vet,” looking up to the 22-year-old as a guidepost for his early NBA career.

–>

Aún así, Peterson ha hecho mucho con el uniforme del Jazz para que los fanáticos de Utah estén entusiasmados con el futuro. En ese enfrentamiento con Boozer, sus 25 puntos y 12 asistencias hicieron que Utah salivara por el potencial a largo plazo de su asociación con su compañero estrella en ascenso Keyonte George. George ha estado muy involucrado con el equipo Jazz Summer League, incluso solicitó a la NBA que le permitieran servir como entrenador asistente para el partido del jueves antes de ser finalmente rechazado. Peterson llamó a George su “veterinario”, y consideró al joven de 22 años como una guía para sus inicios en la NBA.

<!–qv q:id=91 q:key=vcaa:

But if we’re starting a new scoreboard between these two highly touted rookies as they begin their NBA journeys, the first win does go to Dybantsa. He showed the reasons why scouts believe he could one day lead the NBA in scoring … a day that could come sooner rather than later if he can build on his electric summer debut.

–>

Pero si comenzamos un nuevo marcador entre estos dos novatos muy promocionados a medida que comienzan sus viajes en la NBA, la primera victoria es para Dybantsa. Mostró las razones por las que los cazatalentos creen que algún día podría liderar la NBA en anotaciones… un día que podría llegar más temprano que tarde si puede aprovechar su eléctrico debut de verano.

More NBA From Sports Illustrated

–>

Más NBA de deportes ilustrados

<!–qv q:id=99 q:key=vcaa:

Listen to SI’s NBA podcast, Open Floor, below or on Apple and Spotify. Watch the show on SI’s YouTube channel.

–>

Escuche el podcast de la NBA de SI, Piso abiertoa continuación o en Apple y Spotify. Mire el programa en el canal de YouTube de SI.