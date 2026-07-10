Francia no tiene espacio para la complacencia en la búsqueda de la Copa del Mundo, advierte Mbappé.

Francia no tiene espacio para la complacencia en la búsqueda de la...

Este jueves, Kylian Mbappe sabe que no hay lugar para la complacencia dentro de las filas de Francia mientras buscan la gloria en la Copa del Mundo.

Francia se impuso con facilidad por 2-0 a Marruecos en el Estadio de Boston el jueves, asegurando su lugar en las semifinales con relativa facilidad.

Les Bleus solo permitieron cinco tiros, con solo uno de ellos a gol, mientras que Marruecos creó oportunidades con un valor de esperados goles de apenas 0.14 (xG).

Mbappe estuvo en medio de la acción. Después de ver cómo le detenían un penal en la primera mitad, el jugador de 27 años marcó un sublime gol en el minuto 60 antes de asistir a Ousmane Dembele para hacer el 2-0 poco después.

Francia ahora disputará su octava semifinal de la Copa del Mundo, igualando a Brasil, siendo solo Alemania (12) quien ha calificado para más, mientras que el equipo de Didier Deschamps es el favorito del supercomputador de Opta para ganar el torneo, con una probabilidad del 37.5%.

Pero Mbappe, quien salió con un golpe pero confirmó que no está herido, sabe que Francia no puede dar nada por sentado, ya que España o Bélgica serán los próximos rivales.

“No hay lugar para la complacencia. Todavía falta mucho por recorrer, lo que nos espera es aún más difícil, pero nos recuperaremos bien”, dijo Mbappe, citado por RMC Sport, citando a beIN Sports y M6.

Mbappe igualó a Hugo Lloris en apariciones en la Copa del Mundo para Francia (20), mientras que ahora tiene el récord de más partidos en las finales para un jugador de campo de Les Bleus (superando a Antoine Griezmann con 19).

A los 27 años y 201 días, Mbappe es el jugador más joven de cualquier nación en alcanzar las 20 apariciones en el torneo, rompiendo el récord de Wladislaw Zmuda (28 años y 34 días).

Mbappe ha registrado 10+ participaciones en goles en las dos últimas Copas del Mundo (ocho goles, dos asistencias en 2022; ocho goles y tres asistencias en 2026) – es el único jugador registrado (desde 1966) en lograr esto en dos torneos diferentes.

Sus 11 participaciones en goles en 2026 son las más por un solo jugador desde Gerd Muller en 1970 (10 goles, tres asistencias).

El superastro del Real Madrid ahora está empatado con Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro, y tiene 20 goles en Copas del Mundo en total, solo uno detrás del ícono argentino, quien esperará extender su récord cuando los campeones defensores enfrenten a Suiza el sábado.

En el partido de cuartos de final del jueves, Mbappe se enfrentó a su excompañero de equipo en el París Saint-Germain, Achraf Hakimi, pero el capitán de Francia dijo que no había tiempo para sentimentalismos.

“No hay emoción, estoy aquí para ganar, él estaba aquí para ganar”, dijo Mbappe.

“Será más difícil en el vestuario cuando lo vea de nuevo porque es un amigo muy cercano”.

Mientras tanto, Deschamps se convirtió en el primer entrenador en supervisar 20 victorias en la Copa del Mundo.

Este fue su 25º partido en la Copa del Mundo en total, igualando el récord del torneo de Helmut Schon, por lo que Deschamps hará historia en las semifinales.

“Tres [semifinales de la Copa del Mundo] seguidas, eso es bueno. Parece lógico y natural, pero hay que lograrlo”, dijo Descamps.

“Imagino que hay mucha emoción en Francia, pero aquí estamos un poco en nuestra propia burbuja. Estamos dando otro paso hoy, estamos de vuelta en las últimas cuatro. ¡Seguimos aquí!”