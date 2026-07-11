Irán celebra conversaciones de crisis en Omán mientras EE. UU. emite demanda sobre el Estrecho de Hormuz

Diplomáticos iraníes y de Oriente Medio celebraron conversaciones críticas en Omán el sábado para responder a la demanda de Estados Unidos de que Teherán emita un compromiso público para mantener abierto el Estrecho de Ormuz, mientras presuntamente consideran la posibilidad de proponer una nueva ruta de viaje a lo largo de la vía navegable crítica.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, en Mascate para discutir la “navegación segura a través del Estrecho de Ormuz”, según los medios estatales en Teherán. No hubo indicaciones de que altos funcionarios de Estados Unidos estuvieran involucrados en las negociaciones.

Funcionarios de Catar, que a veces han servido en un papel mediador entre los países en conflicto, están participando en las discusiones que incluyen la posibilidad de crear un “carril mediano” a través del estrecho, informó Axios.

El plan podría representar un compromiso, pero no está claro si satisfaría a la administración Trump. Estados Unidos quiere que los barcos viajen por una ruta meridional a lo largo de la costa de Omán, mientras que Teherán quiere que los buques se mantengan cerca de la costa y pasen por áreas que puede controlar.

Estados Unidos está exigiendo que el régimen iraní emita una declaración pública reconociendo que la vía navegable está abierta para los negocios y se comprometa a no disparar contra más barcos, después de una serie de ataques iraníes en el estrecho que han recibido duras respuestas de la fuerza militar estadounidense.

“O nos dan esa declaración, o no vamos a tener un buen resultado”, dijo un funcionario estadounidense a periodistas el viernes.

Pero Irán se mantuvo desafiante y amenazó con retirarse de la mesa de negociación. “En caso de que Estados Unidos continúe violando sus obligaciones bajo el MoU, Irán ya no estará obligado a cumplir sus obligaciones bajo el MoU”, dijo el embajador de Irán en la ONU, Amir Saeid Iravani, refiriéndose a un Memorando de Entendimiento alcanzado entre los países el mes pasado.