Setlist de la Noche Uno de Jay

El viernes (11 de julio), Jay-Z entregó la primera noche de su esperada carrera de tres noches en el Yankee Stadium, ¡y no decepcionó!

Anunciada como la noche de Reasonable Doubt para sus seguidores de toda la vida, Hov deslumbró a la multitud, reimaginando su debut histórico de 1996 junto a una banda en vivo. Tejió clásicos como “Ain’t No *****” en “Excuse Me Miss”, mientras convertía la noche en un asunto familiar. Beyoncé se unió a él para cantar el estribillo en “Can’t Knock the Hustle”, y su hija mayor, Blue Ivy Carter, se puso al piano para una suave interpretación de “Feelin’ It”.

Cuando Jay cambió a un tono más desafiante, dejó atónitos a los fans con un nuevo freestyle afilado dirigido a los críticos de su reciente acuerdo con Target. Pero la noche no se trató solo de demostrar un punto. Sumergiéndose en la nostalgia, se reunió con Memphis Bleek para “Coming of Age” y con Jaz-O para “Bring It On”.

Luego, como sacando invitados de la nada, Jay continuó con las sorpresas. Su ex rival Nas se unió a él para un mash-up de “Dead Presidents” y “New York State of Mind”, mientras que Alicia Keys coronó uno de los momentos más grandes de la noche con su éxito “Empire State of Mind”, número 1 en el Billboard Hot 100.

Entre las decenas de miles de asistentes se encontraban LeBron James, Megan Thee Stallion, Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, DJ Khaled, Swizz Beatz, la estrella de los Knicks OG Anunoby y más. Con dos noches más por delante, ¿quién sabe qué más tiene preparado Jigga Man.

Echa un vistazo al setlist completo de la Noche Uno de la carrera de tres noches de Jay-Z en el Yankee Stadium a continuación.