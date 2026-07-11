Lionel Messi y Argentina se enfrentan a una Suiza equilibrada que podría forzar un empate en el Mundial

Hemos llegado al último partido de los Cuartos de Final del Mundial. Es difícil creer que esto casi haya terminado. He disfrutado muchísimo viendo estos partidos, incluso si todavía siento que el fútbol podría mejorarse para el espectador estadounidense. Lo sé, no se trata solo de nosotros, pero todavía hay algunas cosas que a veces lo hacen un poco aburrido. Sin embargo, cuando hay momentos tensos, son tan buenos como casi cualquier otro evento que puedas imaginar. Personalmente, creo que este juego será más complicado de lo que esperan los libros.

En 1996, mostrando mi edad aquí, Madonna tenía una canción que se llamaba “Don’t Cry for Me Argentina”. Creo que fue parte de una película o algo así, pero avanzamos 30 años después y no puedo imaginar que alguien llore por este equipo.

Su último partido estuvo rodeado de decisiones cuestionables y lo que pareció un resultado amañado. Argentina pareció el peor equipo durante unos 80 de 90 minutos. Los últimos 10 minutos marcaron una gran diferencia y creo que Egipto la desperdició, pero claramente hubo algo de ayuda por parte de los árbitros.

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Argentina, a pesar de tener quizás el mejor jugador de todos los tiempos en Lionel Messi, ha lucido un poco inestable en los últimos dos partidos. Les costó vencer a Cabo Verde, ganando 3-2, y como ya se mencionó, no estuvieron bien contra Egipto. Quizás se pueda ser optimista y decir que a pesar de verse mal, ganaron los dos partidos sin necesidad de penales. Supongo que no puedo discutir ese punto, pero a veces también parece que estás al borde de perder porque vas a perder.

En el otro lado de este partido está Suiza. Este no es un equipo que haya recibido mucha atención o publicidad. Han aprovechado silenciosamente sus oportunidades. No hay mucho llamativo en el equipo, y tampoco hay mucho emocionante en ellos. Creo que tienen un buen club, pero no hay estrellas e incluso su puntuación ha sido equilibrada. Eso no es un golpe; eso puede significar simplemente que son completos en lugar de unidimensionales.

Llegar hasta aquí fue un desafío para el equipo suizo. Comenzaron con un empate 1-1 contra Qatar en su primer partido de la fase de grupos. Luego destrozaron a Bosnia-Herzegovina por 4-1. Vencieron a Canadá para cerrar la fase de grupos y luego, en los dieciseisavos de final, derrotaron a Argelia por 2-0. Contra Colombia en octavos de final, jugaron posiblemente el partido más aburrido del torneo, terminando 0-0 incluso después de la prórroga, antes de finalmente ganar en los tiros penales.

Es difícil respaldar a Suiza aquí porque creo que la FIFA quiere un partido por el título entre Francia y Argentina. Si es probable que alguno de estos equipos marque goles, es casi seguro que será Argentina. Messi es demasiado bueno para que alguien pueda detenerlo por completo. Estuvo bastante tranquilo contra Egipto, pero aun así marcó tarde. Sin embargo, puedo ver este juego por debajo de los 2,5 goles. El equipo suizo no juega demasiado agresivo y parece metódico con el balón.

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También creo que la jugada correcta es el empate a los 90 minutos. Argentina luce defectuosa últimamente. Creo que podemos ver otro enfoque paciente. Tiene sentido que Argentina siga siendo el favorito, y tal vez salgan agresivos para intentar establecerse. Tomo a Suiza para empatar 90 a +255.

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