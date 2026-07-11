Sean Payton predice que habrá más campos de césped “donde sea posible”

Una cosa es que la gente del lado laboral hable sobre el mayor uso de césped en los campos de la NFL. Otra cosa es que la dirección lo haga.

Recientemente, el propietario de los Raiders, Mark Davis, explicó su compromiso con el césped “por motivos de seguridad”, lo que puede haber irritado a algunos de sus socios que preferirían ver a todos sosteniendo la cuerda en el tira y afloja de césped versus césped. El entrenador de los Broncos, Sean Payton, también intervino con comentarios que apuntan a más campos de césped.

“Nuestro juego es un poco diferente”, le dijo Payton a Jason La Canfora de SportsBoom.com. “Cuando juegas en las trincheras de esa superficie, ya sabes, el tipo de calzado de fútbol que usamos es diferente. . . . Pero eventualmente creo que vas a ver césped en más estadios donde sea posible”.

Actualmente, los Dolphins, Bills (que cambiaron al césped para su nuevo estadio), Browns, Steelers, Ravens, Jaguars, Broncos, Chiefs, Raiders, Eagles, Commanders, Packers, Bears, Buccaneers, Cardinals y 49ers juegan sobre césped. Los otros 16 juegan en césped artificial.

La Canfora señala que Payton reconoció los problemas logísticos por tener campos de césped en los estadios cubiertos. Aún así, múltiples estructuras cerradas han demostrado que se puede hacer césped en un domo para la Copa del Mundo.

Todo se reduce a dinero. Y, con cada vez más jugadores clamando por el césped, todo se reduce también a la negociación colectiva. La liga no querrá que más equipos opten por cambiar del material falso al real, y el tema del cambio ahora se está convirtiendo en un tema potencial para el próximo convenio colectivo.

La preferencia por el césped y la priorización del césped son dos cuestiones diferentes. Los propietarios ahora pueden clavar sus talones en el césped artificial y obligar a los jugadores a hacer una concesión para conseguirlo. Lo cual es una buena manera para que los propietarios obtengan algo por hacerlo.