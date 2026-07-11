Los aficionados de la Copa del Mundo acuden a In-N

Los turistas de la Copa del Mundo están llegando a Los Ángeles por el fútbol, pero se quedan por los batidos de $21 y los Double-Doubles.

A medida que el último evento de la Copa del Mundo de la FIFA en Los Ángeles terminaba el viernes, los aficionados al fútbol estaban comiendo como locales y las famosas cadenas de la región estaban aprovechando la ocasión.

En las semanas que L.A. ha sido sede de la Copa del Mundo, entusiastas internacionales del fútbol se han congregado en grandes marcas de la zona, a menudo en grupos grandes vistiendo las camisetas de sus países.

Es un fenómeno visto en muchas de las ciudades anfitrionas. En Dallas, la gigantesca estación de servicio Buc-ee’s es la principal atracción. Para las personas que visitan Nueva Jersey, las tiendas de delicatessen han sido muy populares. En L.A., el lugar para estar entre partidos era Erewhon.

Los sedientos aficionados internacionales a los deportes se reunían para tomar fotos fuera de diferentes Erewhons, recorrían sus pasillos sonriendo y, por supuesto, compraban batidos costosos.

Mientras Erewhon no quiso hacer comentarios sobre su negocio, la empresa de datos de movilidad Arity, que utiliza datos de teléfonos para rastrear a consumidores, dijo que las visitas a Erewhon en los puntos de venta cerca del estadio SoFi se cuadruplicaron en comparación con una semana antes el 12 de junio, el día del partido inaugural del equipo nacional de fútbol de los Estados Unidos allí.

Arity examinó las tiendas que la gente visitaba dentro de un radio de 10 millas de SoFi ese día y también encontró aumentos en las visitas a los cercanos El Pollo Loco y Trader Joe’s.

Los lugareños han visto a grupos de personas con camisetas de Corea reunirse, tratando de decidir qué pedir en In-N-Out.

Algunos se quejaron en las redes sociales de que los turistas internacionales en Trader Joe’s estaban comprando todas las mini bolsas de lona.

Poco después de que terminara el viernes el partido de cuartos de final entre Bélgica y España, el In-N-Out cerca de SoFi tenía una larga fila de aficionados al fútbol que se extendía por la puerta, vestidos con camisetas rojas y amarillas y sombreros y bufandas rayados a juego.

Uno de los trabajadores dijo que tuvo que explicar a los aficionados extranjeros los términos “a la spread” y “animal style”.

“No sabía que este lugar existía”, dijo un seguidor de Rumania mientras esperaba en la fila.

Los Ángeles y otras ciudades y estados que han sido sede del evento necesitan que los fanáticos del fútbol gasten dinero para que el evento valga la pena todo el tiempo, esfuerzo y dinero que requiere.

Un informe positivo de 2024 proyectó que la Copa del Mundo podría traer más de $800 millones a la región de L.A. a medida que 180,000 personas convergen en la zona para dormir, comer y gastar.

Hubo preocupaciones iniciales de que la gente no estaba asistiendo al evento debido a los altos precios de las entradas y la dificultad para obtener visas para ciudadanos de algunos países.

Sin embargo, al menos para algunos hoteles de L.A., hubo un aumento de visitantes de último minuto que aumentó la ocupación y las tarifas de las habitaciones.

Si bien los fanáticos del deporte no están en la región para ir de compras, hacen tiempo para ello.

El gasto de los clientes de la Copa del Mundo también es evidente en las ventas de cerveza. Andrew Heritage, economista jefe del Beer Institute, dijo que las compras de cerveza en entretenimiento y atracciones de L.A. -fuera de los espacios de la Copa del Mundo- aumentaron alrededor del 10% en comparación con el normal.

“Eso me indica que los aficionados de la zona de L.A. han decidido extender su estadía y disfrutar de todas las demás cosas que la zona tiene para ofrecer, en lugar de solo el partido en sí”, dijo.

En las redes sociales, el propósito de estos compradores es claro: comprar un recuerdo rápido o una especialidad local y tomar un selfie.

Los datos de Arity sugieren que los aficionados son muy eficientes al gastar en lugares locales, sumergiéndose, consiguiendo lo que quieren y saliendo lo antes posible, dijo Jeff Schlitt, director de la empresa.

“Normalmente estás allí durante una hora. Ellos van a estar allí durante 15, 18 minutos”, dijo. “¿Por qué? Porque son compradores con un propósito”.

Para algunos viajeros, las cadenas estadounidenses más populares no son desconocidas. Pero algunas de las especialidades nativas de L.A. aún causan sorpresa.

Cuando un asistente al partido entre Bélgica y España de los Países Bajos se detuvo a tomar una foto del letrero de In-N-Out después del juego, dijo que nunca había probado una hamburguesa como la que acababa de probar.

“Solo tenemos McDonald’s y Burger King”, dijo. “Es mucho mejor”.