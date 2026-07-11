El representante Ro Khanna dice que fue detenido por colonos y militares israelíes durante visita a Cisjordania

El representante Ro Khanna dice que fue detenido por colonos y militares...

El representante demócrata Ro Khanna dijo el sábado que fue brevemente “detenido” por colonos israelíes y militares durante una visita a una aldea de Cisjordania a principios de semana.

El congresista de California dijo en una publicación en redes sociales que durante el viaje del miércoles cerca del caserío de Cisjordania Khirbet Zanuta, “los colonos, portando M4 de fabricación estadounidense”, lo detuvieron a él y a otros estadounidenses que lo acompañaban en un autobús.

En una entrevista con Reuters el jueves, Khanna afirmó que los colonos bloquearon la carretera y luego llamaron a la milicia.

Khanna aseguró en su publicación que cuando las Fuerzas de Defensa de Israel llegaron, “se pusieron del lado de los colonos y continuaron nuestra detención”.

El IDF declaró en un comunicado que recibió llamadas el miércoles de civiles israelíes que “estaban bloqueando ilegalmente los vehículos de extranjeros y miembros de los medios de comunicación”.

“Al recibir el informe, las tropas del IDF fueron enviadas rápidamente al lugar y dispersaron a los civiles israelíes, reabriendo la carretera bloqueada. Los soldados del IDF que operan en la zona no participaron en el bloqueo de la carretera”, afirmó el IDF en un comunicado.

El IDF añadió que la identidad del individuo armado relacionado con el incidente está bajo revisión.

Khanna dijo en la publicación en redes sociales que el IDF “cometió un gran error” y concluyó su declaración con “pronto escucharán más”.

(Asegúrese de verificar y contextualizar las afirmaciones de todas las partes involucradas en el incidente).