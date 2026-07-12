Un denunciante afirma que el Centro Kennedy “apresuró” las renovaciones para complacer a Trump

Un senador de los Estados Unidos ha publicado una denuncia de un denunciante que alega que los aliados del presidente Donald Trump administraron mal las renovaciones en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, para complacer los “caprichos estéticos” del presidente.

El sábado, el senador demócrata Sheldon Whitehouse de Rhode Island publicó una carta dirigida a los dirigentes del Centro Kennedy, transmitiendo las acusaciones.

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Incluyen afirmaciones de que el Centro Kennedy, durante el gobierno de Trump, eludió los procedimientos estándar para adjudicar contratos gubernamentales y aprobó proyectos innecesarios (o defectuosos).

“Éstos no son fallos aislados sino un patrón único que va en contra de todo lo que el Centro ha dicho al Congreso que haría con el dinero público”, escribió Whitehouse.

“En lugar de realizar renovaciones adaptadas a las necesidades reales del edificio, el Centro se apresuró a realizar una serie de renovaciones impulsadas por los caprichos estéticos del presidente y su deseo de protagonizar una serie de eventos televisados ​​en diciembre”.

Ese mes, Trump fue anfitrión del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA, que ayuda a determinar los partidos de la fase de grupos del torneo de fútbol.

El sorteo sirvió también como ceremonia para celebrar al propio Trump, a quien el presidente de la organización, Gianni Infantino, le otorgó el primer Premio de la Paz de la FIFA.

Dos días después, el 7 de diciembre, Trump volvió a subir al escenario para presentar los Honores del Centro Kennedy, una ceremonia anual que reconoce las contribuciones de toda una vida al arte y la cultura estadounidenses. Trump fue el primer presidente en presentar la entrega de premios y dijo que estuvo “muy involucrado” en la selección de los homenajeados.

Para preparar el Centro Kennedy para esas fechas, sus funcionarios trabajaron “en consultas inusualmente estrechas” con la Casa Blanca de Trump, según el informe de denunciante que obtuvo Whitehouse.

Ubicado en Washington, DC, el Kennedy Center sirve como centro nacional de espectáculos de Estados Unidos.

Establecido por una ley del Congreso, el complejo teatral también actúa como un monumento viviente al asesinado presidente John K. Kennedy, quien fue asesinado mientras ocupaba el cargo en 1963.

Pero desde que asumió el cargo para un segundo mandato, Trump ha tratado de ejercer influencia sobre el centro de artes y otras instituciones gubernamentales que anteriormente habían operado independientemente del presidente.

Poco después de su toma de posesión en 2025, Trump despidió a la mayor parte de la junta directiva del Centro Kennedy y reemplazó a los miembros despedidos por aliados. También se anunció a sí mismo como su presidente entrante, una propuesta que su junta directiva, cuidadosamente seleccionada, votó posteriormente para aprobar.

La revelación del denunciante del sábado esboza lo que sucedió después.

Explica que Trump se opuso a las columnas doradas fuera del complejo del teatro, diseñadas para parecerse a las cuerdas de un instrumento musical. Prefería que estuvieran pintadas de blanco, a juego con el mármol del edificio.

Pero, como transmite la carta de Whitehouse, “el contratista preferido de Trump tomó atajos al repintar las columnas del Centro”, lo que provocó que las columnas de acero “se oxidaran a través de la nueva pintura blanca”.

Whitehouse también señala que la pintura comenzó en agosto “sin contrato escrito” y que un acuerdo de 4,4 millones de dólares no se concretó hasta después. Calcula que las reparaciones costarán 1,5 millones de dólares.

En otro caso, Whitehouse dijo que los dirigentes del Centro Kennedy designados por Trump rompieron los azulejos del baño recién instalados porque al presidente “no le gustaba el color”.

Otro ejemplo que cita Whitehouse refleja las luchas actuales de Trump con la piscina reflectante del Monumento a Lincoln, que ha sido criticada por su proliferación de algas y pintura descascarada después de una renovación aprobada por Trump.

El Kennedy Center tiene su propio estanque reflectante más pequeño. Pero “ahora está pintado de manera desigual y oxidado” después de que la junta directiva del Kennedy Center siguió adelante con una apresurada “renovación cosmética”, según la revelación del denunciante.

Whitehouse escribió que la administración del Kennedy Center “dejó de lado las reglas de contratación para cumplir con los plazos del presidente y le dijo al personal: ‘Nos ocuparemos de las demandas más tarde'”.

“Se dejaron de lado los controles de contratación federales de larga data, se adjudicaron contratos sin licitación y se realizaron trabajos cosméticos superficiales que el personal advirtió que tendrían que rehacerse”, explicó Whitehouse.

Un contratista, añadió, no parecía tener ninguna experiencia trabajando en salas de conciertos, a pesar de haber recibido 8 millones de dólares para hacerlo.

Whitehouse acusó a la administración Trump de desperdiciar el dinero de los contribuyentes y pidió una contabilidad completa de las renovaciones y sus costos, incluida la etiqueta de precio por colocar el nombre de Trump en un costado del edificio.

Posteriormente, en mayo, un tribunal dictaminó que el nombre de Trump debía desaparecer del edificio, citando la autoridad del Congreso sobre el Centro Kennedy.

“El Congreso le dio su nombre al Centro Kennedy, y sólo el Congreso puede cambiarlo”, escribió el juez Christopher Cooper en ese momento.

La administración Trump ha argumentado durante mucho tiempo que el Centro Kennedy estaba en mal estado y pidió que el complejo artístico se cerrara durante dos años, tras las reacciones negativas por los intentos de cambiar el nombre del edificio.

La lucha por el Kennedy Center, sin embargo, es parte de una batalla más amplia por los esfuerzos de Trump para remodelar Washington, DC.

Además de su trabajo en el Kennedy Center y la piscina reflectante del Monumento a Lincoln, Trump demolió el ala este de la Casa Blanca, buscó construir un arco triunfal y propuso pintar de blanco el histórico edificio Eisenhower, a pesar de las preocupaciones sobre su exterior de granito.

Sin embargo, Whitehouse, que forma parte del Comité Senatorial de Medio Ambiente y Obras Públicas, emitió una advertencia contra cualquier proyecto a medias.

“Los fondos públicos deben gastarse de manera legal, prudente y al servicio de la institución, no según los caprichos estilísticos del actual presidente”, escribió.