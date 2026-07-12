Chelsea rinde homenaje al ex propietario Bates al morir a los 94 años.

El expropietario del Chelsea y Leeds United, Ken Bates, falleció a la edad de 94 años.

La muerte de Bates fue anunciada por el Chelsea en un comunicado el sábado. El club dijo que falleció pacíficamente en Mónaco rodeado de su esposa y familia.

Dijo: “Es con gran tristeza que compartimos la noticia de la pérdida de Ken Bates, expropietario y presidente del Chelsea Football Club. El club envía sus más sinceras condolencias a la esposa de Ken, Suzannah, al resto de su familia y amigos.

“La determinación de Ken de luchar por el Chelsea cuando las cosas eran difíciles y impulsar al equipo hacia la obtención de trofeos nunca será olvidada.”

Bates compró el Chelsea por 1 libra esterlina en 1982, asumiendo una deuda de 1.5 millones de libras para comprar el club antes de transformar la fortuna de los Blues.

El Chelsea regresó a la máxima categoría en 1984. Descendieron en 1988 pero aseguraron un regreso inmediato a la antigua Primera División al año siguiente.

Después de perder la final de la FA Cup en 1994, el Chelsea disfrutó de éxito consistente con Bates a la cabeza, con su victoria en la final de la FA Cup de 1997 que puso fin a una espera de 26 años por un trofeo importante.

Ganaron la FA Cup nuevamente durante la gestión de Bates en 2000, mientras también levantaron la League Cup y la Recopa de la UEFA, la Supercopa de la UEFA y la Community Shield en su mandato.

Bates vendió sus acciones en el Chelsea a Roman Abramovich en 2003 en un acuerdo de 140 millones de libras con el club muy endeudado. Luego renunció como presidente en 2004.

Después de no lograr adquirir el Sheffield Wednesday, Bates se convirtió en propietario del Leeds en 2005 y estuvo a cargo en Elland Road hasta diciembre de 2012.

Durante ese tiempo, los Leeds perdieron la final de los play-offs del Campeonato de 2006 antes de entrar en administración un año después y descender por primera vez a la tercera categoría en la historia del club.

Bates formó parte del consorcio que compró Leeds de la administración, con el club asegurando un regreso a la segunda categoría en 2010. Posteriormente vendió Leeds en 2012, aunque permaneció como presidente y luego presidente honorario hasta 2013.

Un comunicado del Chelsea Supporters Trust decía: “Ken fue una de las figuras más significativas en la historia moderna del Chelsea Football Club.

“Tomando el mando durante uno de los períodos más difíciles del club, desempeñó un papel decisivo en asegurar el futuro del club en Stamford Bridge y ayudar a sentar las bases para el éxito que siguió.

“Su impacto en el Chelsea será recordado por generaciones, y su lugar en la historia del club está asegurado.”