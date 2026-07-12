Antonio Rattin: el gran argentino recordado por la expulsión de 1966 muere a los 89 años

Antonio Rattin, uno de los mejores centrocampistas de Argentina, y el hombre que impulsó la introducción de las tarjetas rojas y amarillas en el fútbol, ​​falleció a los 89 años, anunció su antiguo club, Boca Juniors.

Rattin jugó en los Mundiales de 1962 y 1966, pero fue su controvertida destitución en este último torneo lo que llevó a una renovación.

Pasó toda su carrera en el club bonaerense Boca Juniors, quien dijo: “Con gran dolor lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y símbolo de nuestra institución.

“Apoyamos a su familia y seres queridos en este momento difícil. Adiós, Rata”.

Jugó 382 partidos con Boca entre 1956 y 1970, marcó 28 goles y ganó cuatro títulos de liga, y llegó a la final de la Copa Libertadores de 1963.

Representó a Argentina de 1959 a 1969 y fue su expulsión en la derrota por 1-0 en cuartos de final ante Inglaterra lo que muchos fuera de su país lo recordarían.

Se negó a abandonar el terreno de juego tras ser expulsado, alegando que no entendía al árbitro alemán Rudolf Kreitlein, que no hablaba español.

Al salir, Rattin arrugó una bandera de esquina de Inglaterra y se sentó en una alfombra roja reservada para la reina Isabel II en protesta por la decisión.

“Cuando llegué a la esquina, torcí la bandera inglesa y los insulté. Luego me acerqué a la alfombra que usaba la Reina para entrar al estadio y me senté allí durante unos cinco minutos. Era una alfombra roja muy bonita”, dijo Rattin años después.

La FIFA introdujo el sistema de tarjetas amarillas y rojas en el siguiente Mundial de 1970 para evitar problemas de comunicación entre árbitros y jugadores de diferentes países.

Después de retirarse como jugador, Rattin tuvo un breve período como entrenador de Boca antes de dedicarse a la política.