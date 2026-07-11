Lo que significaría una fusión entre United y American, desde obstáculos antimonopolio hasta tarifas aéreas

Lo que significaría una fusión entre United y American, desde obstáculos antimonopolio...

American Airlines y United Airlines aviones en la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Newark Liberty (EWR) en Newark, Nueva Jersey, EE. UU., el jueves 12 de enero de 2023.

El CEO de United Airlines, Scott Kirby, supuestamente planteó la idea de una posible fusión con su rival American Airlines a la administración Trump a principios de este año, una sugerencia que, de llevarse a cabo, crearía la aerolínea más grande del mundo.

Aunque la administración Trump ha parecido más abierta a mega fusiones que sus predecesores, tal fusión enfrentaría un escrutinio regulatorio intenso al tener las cuatro principales aerolíneas (esas dos compañías, además de Delta Air Lines y Southwest Airlines) dominando aproximadamente el 80% de la capacidad doméstica. Si se unieran, American y United tendrían aproximadamente el 40% de la participación doméstica, según la firma de datos aéreos OAG.

“Esta sería la más grande de todas. No puedo ver la menor posibilidad de que un tribunal lo permita”, dijo George Hay, profesor de derecho en la Universidad de Cornell.

American y United declinaron hacer comentarios sobre la discusión de una fusión, la cual fue reportada el lunes por Bloomberg. La Casa Blanca no comentó de inmediato sobre la discusión reportada.

Las acciones de American subieron un 8% el martes, pero aún están un 20% por debajo desde el inicio del año. Las acciones de United subieron un poco más del 2%, reduciendo sus pérdidas este año a aproximadamente un 13%.

(Daniel McKenzie, analista de aerolíneas de Seaport Research Partners, atribuyó el movimiento de las acciones “a la cobertura corta en lugar de que el mercado asignara legitimidad a la idea de fusión”).

La posible fusión American-United probablemente requeriría desinversiones significativas en rutas donde la unión de las dos compañías significaría que solo una o dos aerolíneas están sirviendo esa ruta, dijo Tom Fitzgerald, analista de aerolíneas de TD Cowen, quien afirmó que 289 rutas cumplen con ese criterio en la actualidad.

(Fact Check: La administración Trump ha mostrado una disposición hacia las fusiones en la industria).

(Más noticias de CNBC sobre aerolíneas).

(Elija CNBC como su fuente preferida en Google y nunca se pierda un momento de la fuente más confiable en noticias de negocios).