Cómo fueron rescatados los niños y maestros secuestrados de la escuela de Oyo

Cómo fueron rescatados los niños y maestros secuestrados de la escuela de...

El Ejército Nigeriano detalló cómo las tropas, junto con otras agencias de seguridad, rescataron a los alumnos y maestros secuestrados por presuntos terroristas de Ansaru en el área del Gobierno Local de Oriire del Estado de Oyo.

Según un comunicado emitido horas después del rescate el viernes por el Director Adjunto en funciones de Relaciones Públicas del Ejército de la 2ª División, Teniente Coronel Danjuma Danjuma, las víctimas, quienes fueron rescatadas después de 56 días en cautiverio, recuperaron su libertad tras una operación liderada por inteligencia que duró más de un mes y que tuvo como objetivo la red y escondites de los secuestradores en el Parque Nacional de Old Oyo y otras partes del país.

Las víctimas fueron secuestradas el 15 de mayo de 2026, cuando asaltantes armados atacaron su escuela en el Gobierno Local de Oriire, lo que provocó una gran preocupación y generó una misión de rescate coordinada que involucró a múltiples agencias de seguridad.

Danjuma dijo que el exitoso rescate se logró el 10 de julio a través de una operación cuidadosamente planificada y ejecutada liderada por el Comandante General de la 2ª División, Mayor General C.R. Nnebeife.

De acuerdo con el comunicado, la operación reunió personal de la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (ONSA), especialmente el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC), el Cuartel General de Defensa, las Fuerzas Especiales del Ejército Nigeriano, la Armada Nigeriana, la Fuerza Aérea Nigeriana, la Policía Nigeriana, el Departamento de Servicios de Seguridad (DSS), la Agencia de Inteligencia Nacional (NIA), el Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria (NSCDC), así como vigilantes locales, cazadores y miembros del Cuerpo de Amotekun.

El ejército dijo que la operación se basó en inteligencia y se centró en identificar y desmantelar la red terrorista responsable del secuestro, incluyendo a sus líderes, canales logísticos, informantes y escondites ubicados en el bosque del Parque Nacional de Old Oyo y otras ubicaciones.

Confirmado el rescate en un comunicado el viernes por la noche, el Asesor Especial del Presidente en Información y Estrategia, Bayo Onanuga, dijo que todas las víctimas fueron rescatadas.

Finalmente, todas las pupilos y maestros secuestrados en Oriire, Oyo, han sido rescatados por nuestras agencias de seguridad, escribió.

Añadió que ocho presuntos secuestradores fueron arrestados durante la operación y actualmente están bajo custodia del Departamento de Servicios de Seguridad.

Agradeció a las organizaciones mediáticas y a los nigerianos por su paciencia, comprensión y confianza en la arquitectura de seguridad del país, al tiempo que instó a los ciudadanos a permanecer vigilantes y seguir proporcionando inteligencia oportuna y creíble a las agencias de seguridad en la lucha contra el terrorismo y otras actividades criminales.

Se agregó que las operaciones de seguimiento están en marcha para desmantelar por completo los elementos restantes de la red terrorista responsable del secuestro.