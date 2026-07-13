Capello encantado con el nombramiento de Maldini en Italia

El ex entrenador de Real Madrid, AC Milan y la selección inglesa, Fabio Capello, considera que Paolo Maldini es un excelente nombramiento como nuevo director técnico de la federación italiana de fútbol.

La FIGC ha estado en proceso de reconstrucción tras el fracaso de Italia en clasificar para la Copa del Mundo de 2026. Ahora se ha confirmado que la leyenda italiana Maldini es el nuevo director técnico de la organización.

Ha firmado un contrato de cuatro años, hasta el Mundial de 2030, y Capello cree que Maldini traerá cambios significativos. Según Football Italia, Capello dijo a La Gazzetta dello Sport: “Nadie mejor que él podría hacerlo. Estoy realmente feliz al respecto. Paolo era el primer nombre en su lista y lo consiguieron, definitivamente es la persona que necesitamos”.

Maldini ya ocupó el mismo cargo entre 2019 y 2023 en el Milan, habiendo trabajado anteriormente como director deportivo. Capello agregó: “Todos han visto lo que hizo con los Rossoneri. No es un hombre que diga que sí a todo, él quiere tener la libertad de cambiar las cosas, tiene un plan exacto y quiere hacerlo realidad”.

Se ha rumoreado que Roberto Mancini podría tomar el puesto de entrenador en jefe. Mancini llevó a Italia a la gloria en la Eurocopa de 2020 hace cinco años, aunque luego sorprendentemente dejó el cargo en agosto de 2023 para dirigir a Arabia Saudita.

Cuando se le preguntó a quién nombraría como entrenador, Capello dijo: “Ya he dicho [Antonio] Conte, que ha tenido éxito con los Azzurri. Mancini también es bueno, pero dejar a la selección nacional en la estacada unos días antes de una serie de partidos importantes es demasiado grande para olvidar”.