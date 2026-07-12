El vals dice que el alto el fuego se ha roto después de que EE.UU. e Irán intercambian disparos.

El vals dice que el alto el fuego se ha roto después...

Las tensiones entre los Estados Unidos e Irán muestran que el “alto al fuego se ha roto” entre los dos países, dijo el Embajador de EE. UU. Mike Waltz en “This Week” con la co-animadora Martha Raddatz, y “todas las opciones están sobre la mesa” para el Presidente Donald Trump en el conflicto.

Estados Unidos atacó objetivos dentro de Irán el sábado después de que Irán atacara un barco comercial en el Estrecho de Ormuz y declarara cerrada la vía fluvial. La provocación de Teherán llegó después de que altos funcionarios estadounidenses informaran a los reporteros en Washington que esperaban que el régimen se disculpara por sus ataques anteriores en el régimen.

Uno de los funcionarios dijo que los ataques iraníes previos en el estrecho esta semana fueron dirigidos por grupos “errantes” en el gobierno iraní.

Waltz dijo que creía que ese probablemente no era el caso.

“No lo creo. No creo que lo creamos”, dijo Waltz, agregando que el régimen es conocido por ser disciplinado y unido en sus acciones. Citó una brutal represión de decenas de miles de manifestantes orquestada por el gobierno de Teherán en enero.

Waltz condenó la respuesta de Irán a los ataques de EE. UU. ayer. Países del Golfo incluyendo Omán, donde funcionarios iraníes visitaron para conversaciones diplomáticas el sábado, reportaron ataques.

“El presidente siempre ha dicho que esto era un [memorándum de entendimiento] basado en el rendimiento”, dijo Waltz. “Irán no está cumpliendo con ello y todas las opciones están sobre la mesa”.

Sin embargo, el embajador dijo que los equipos técnicos continuaron discutiendo un acuerdo nuclear, el cual, bajo el memorándum, tendría que ser alcanzado dentro de una ventana de 60 días que ya está casi a la mitad.

“Aquellos expertos … siguen hablando a pesar de que el alto al fuego se ha roto”, dijo Waltz.

Waltz no quiso decir si Israel descubrió un nuevo complot iraní para asesinar a Trump, como confirmaron el Wall Street Journal y Mike Huckabee, el embajador de EE. UU. en Israel, a Fox News el sábado.

Sin embargo, Waltz dijo que la amenaza existía.

“No se equivoquen, el régimen iraní está tratando de matar al Presidente Trump y a quienes lo rodean”, afirmó.

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