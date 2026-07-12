FIFA, FIFPRO en conversaciones sobre protocolo de calor después de preocupaciones en la Copa del Mundo

FIFA, FIFPRO en conversaciones sobre protocolo de calor después de preocupaciones en...

FIFA y el sindicato mundial de jugadores FIFPRO están en conversaciones para establecer protocolos que eviten que los partidos se jueguen en calor excesivo, han informado fuentes a ESPN, ante las preocupaciones por las condiciones durante la Copa del Mundo y el pasado Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos.

La victoria de cuartos de final de Inglaterra contra Noruega en Miami el sábado comenzó con temperaturas dentro del Hard Rock Stadium que alcanzaban los 91°F (33°C) con una sensación térmica de 113°F (45°C).

Más significativamente, la temperatura de globo húmedo y bulbo (WBGT) – una métrica que mide una combinación de condiciones climáticas que incluyen calor y humedad – fue de 88°F (31.1°C) al inicio del partido, varios grados más alta que el punto de corte recomendado por FIFPRO de 82°F (28°C).

Las recomendaciones de FIFPRO establecen que los partidos deben retrasarse o posponerse si el WBGT supera los 82°F (28°C), pero hasta el momento no hay un punto de corte aceptado o acordado entre FIFA y FIFPRO.

Regulaciones de la FIFA dictan un descanso voluntario de tres minutos para enfriamiento e hidratación durante los partidos cuando el WBGT alcanza los 89.6°F (32°C) o más.

Para lecturas de WBGT entre 27°C y 32°C, se pueden solicitar descansos de enfriamiento voluntarios.

FIFPRO y FIFA discutieron las condiciones de juego durante y después del Mundial de Clubes del año pasado, con FIFA optando por programar más partidos de la Copa del Mundo en estadios con aire acondicionado durante la parte más calurosa del día.

Por lo tanto, ambas semifinales comenzarán a las 3 p.m. ET (8 p.m. BST) en estadios con aire acondicionado en Dallas y Atlanta.

Pero las fuentes han dicho que las conversaciones entre las dos organizaciones se han llevado a cabo durante este torneo con la esperanza de establecer reglas y regulaciones firmes.